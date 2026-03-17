17/03/2026
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Enem 2025: Inep divulga espelhos da redação; estudantes contestam nota

Participantes utilizam redes sociais para denunciar supostas falhas na soma das competências e divergências entre porcentagem de acertos e pontuação final; Inep ainda não se manifestou

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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, na manhã desta terça-feira (17/3), o acesso ao espelho da redação do Enem 2025.

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O documento, essencial para que o candidato entenda o detalhamento de sua nota em cada uma das cinco competências, pode ser acessado diretamente na Página do Participante. No entanto, o que deveria ser um momento de transparência pedagógica transformou-se em uma onda de reclamações e pedidos de revisão.

De acordo com o portal Metrópoles, diversos estudantes estão compartilhando imagens de seus resultados apontando discrepâncias matemáticas. Em um dos relatos virais, um candidato que atingiu o nível máximo (100%) em uma competência recebeu 190 pontos, sendo que o valor para o desempenho total é obrigatoriamente 200 pontos.

Como funciona a correção e as reclamações

A redação do Enem 2025 é a única parte do exame corrigida de forma humana, passando por pelo menos dois avaliadores independentes.

  • Divergência de Notas: Se a diferença entre os dois corretores for maior que 100 pontos no total ou 80 em uma competência, um terceiro corretor é acionado.

  • O Erro Apontado: Os estudantes alegam que a nota final que aparece no boletim não condiz com a soma das notas atribuídas nas competências exibidas no espelho.

  • Teoria de Resposta ao Item (TRI): Enquanto a redação tem soma linear, as provas objetivas usam o “método antichute”, o que também gera dúvidas sobre a coerência das notas finais divulgadas.

Resumo da Divulgação: Espelhos Enem 2025

Confira as informações principais para quem deseja conferir seu desempenho:

Item Detalhes Oficiais
Onde Acessar Página do Participante (site do Inep)
Conteúdo do Espelho Versão digitalizada do texto e notas por competência
Competências Avaliadas 5 critérios valendo 200 pontos cada (Total: 1000)
Status das Reclamações Estudantes apontam erros de soma e porcentagem
Posicionamento do Inep Aguardando retorno oficial sobre as inconsistências

A divulgação do espelho é uma etapa fundamental para candidatos que pretendem usar a nota do Enem 2025 em processos seletivos futuros ou simplesmente para aprimorar sua escrita.

Entretanto, as inconsistências relatadas podem levar a judicializações ou pedidos formais de auditoria no sistema de processamento de dados do Inep.

O órgão costuma afirmar que o sistema é rigoroso e passa por múltiplas conferências, mas o espaço segue aberto para esclarecimentos sobre as imagens que circulam nas redes sociais demonstrando erros de soma aritmética simples.

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