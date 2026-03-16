O 9º Paredão do BBB 26 promete fortes emoções e um resultado que pode mudar os rumos do jogo. Formada na noite deste domingo (15/03), a berlinda coloca frente a frente três perfis distintos da casa: Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco. Com torcidas polarizadas, a disputa pela permanência no reality show está acirrada.

De acordo com a parcial da enquete do portal, atualizada às 9h15 desta segunda-feira (16/03), o público parece estar decidido a promover uma mudança drástica. Ana Paula Renault aparece como a favorita para deixar o programa, liderando a votação com 45,36% dos votos.

Disputa acirrada

Embora a jornalista lidere o índice de rejeição no momento, a diferença para o segundo colocado ainda mantém o suspense no ar. Confira os números atuais:

Participante Porcentagem de Votos Ana Paula Renault 45,36% Breno 33,26% Leandro Boneco 21,38%

O que está em jogo?

A possível saída de Ana Paula representa um baque para o grupo que domina as estratégias do quarto principal. Por outro lado, Breno e Leandro buscam o apoio do público do “fundão”, tentando provar que o favoritismo da loira pode ser superado. Vale lembrar que as enquetes medem apenas a tendência de uma parte dos telespectadores e não possuem influência direta no resultado oficial.

O veredito final será anunciado por Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo desta terça-feira (17/03). Até lá, os votos seguem abertos no Gshow.

Fonte: Metrópoles

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