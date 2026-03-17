A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas quebrou o silêncio e se manifestou oficialmente após uma confusão envolvendo a atriz Teyana Taylor durante o Oscar 2026, realizado no último domingo (15/03).

Com informações do Metrópoles, a artista relatou ter sido empurrada por um segurança ao tentar retornar ao palco da cerimônia, gerando uma onda de revolta nas redes sociais.

Com informações de Metrópoles

O episódio ocorreu logo após a consagração do longa Uma Batalha Após a Outra na categoria de Melhor Filme. Teyana, que faz parte do elenco principal, tentava subir ao palco para a foto oficial com a equipe quando foi barrada de forma agressiva.

Vídeos que circulam na internet mostram a atriz confrontando o funcionário: “Você é um homem colocando as mãos em uma mulher. Você é muito rude”, disparou.

Posicionamento da academia

Após a repercussão negativa, a organização do Oscar lamentou o ocorrido. Embora a segurança do evento seja realizada por uma empresa terceirizada, a Academia assumiu a responsabilidade pela experiência negativa da convidada. “Ficamos extremamente consternados ao tomar conhecimento da experiência vivida por Teyana Taylor”, afirmou a instituição em nota oficial.

A empresa terceirizada também reconheceu o excesso de força e informou que o caso foi tratado internamente. Mais tarde, buscando acalmar os ânimos, a própria Teyana minimizou a situação em suas redes: “O segurança estava exagerando, mas estou bem e feliz”.

Destaque na premiação

Teyana Taylor estava indicada ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante, mas a estatueta ficou com Amy Madigan. Mesmo com o susto, o filme Uma Batalha Após a Outra, dirigido por Paul Thomas Anderson, foi o grande vencedor da noite, levando os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado.