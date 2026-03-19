19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Entenda confusão: suposta tentativa de sequestro de aluna no Acre foi erro de motorista

O condutor havia sido acionado para buscar uma adolescente nas proximidades

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Suposta tentativa de sequestro de estudante mobiliza polícia em Cruzeiro do Sul
Ainda conforme a empresa, ao perceber o engano, o motorista não realizou nenhuma condução | Foto: Reprodução

Uma suposta tentativa de sequestro envolvendo uma estudante da Escola São José foi registrada nesta quarta-feira (18) na Polícia Civil do Acre, em Cruzeiro do Sul. O caso gerou preocupação após a jovem relatar que foi abordada por um homem que tentou convencê-la a entrar em um carro de aplicativo.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com o relato, a situação ocorreu após o término das aulas, quando a adolescente aguardava o pai. Um veículo parou próximo e um homem desceu do banco do passageiro, afirmando que havia sido chamado pelo pai da estudante para buscá-la. Desconfiada, a jovem recusou entrar no carro e correu de volta para a escola, onde comunicou o ocorrido à direção, que registrou o caso na delegacia.

Imagens de câmeras de segurança chegaram a registrar o veículo, o que reforçou a suspeita inicial e mobilizou as autoridades.

No entanto, após a repercussão do caso, a situação foi esclarecida. Segundo informações apuradas, tratou-se de um engano do motorista de aplicativo, que havia sido acionado para buscar outra estudante com características semelhantes. Ao perceber o equívoco, ele não realizou nenhuma condução e procurou espontaneamente a Delegacia de Proteção ao Menor para prestar esclarecimentos.

O caso segue documentado pelas autoridades, mas, segundo as informações apuradas, não se tratou de uma tentativa de sequestro, e sim de um erro durante a abordagem.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.