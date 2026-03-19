Uma suposta tentativa de sequestro envolvendo uma estudante da Escola São José foi registrada nesta quarta-feira (18) na Polícia Civil do Acre, em Cruzeiro do Sul. O caso gerou preocupação após a jovem relatar que foi abordada por um homem que tentou convencê-la a entrar em um carro de aplicativo.

De acordo com o relato, a situação ocorreu após o término das aulas, quando a adolescente aguardava o pai. Um veículo parou próximo e um homem desceu do banco do passageiro, afirmando que havia sido chamado pelo pai da estudante para buscá-la. Desconfiada, a jovem recusou entrar no carro e correu de volta para a escola, onde comunicou o ocorrido à direção, que registrou o caso na delegacia.

Imagens de câmeras de segurança chegaram a registrar o veículo, o que reforçou a suspeita inicial e mobilizou as autoridades.

No entanto, após a repercussão do caso, a situação foi esclarecida. Segundo informações apuradas, tratou-se de um engano do motorista de aplicativo, que havia sido acionado para buscar outra estudante com características semelhantes. Ao perceber o equívoco, ele não realizou nenhuma condução e procurou espontaneamente a Delegacia de Proteção ao Menor para prestar esclarecimentos.

O caso segue documentado pelas autoridades, mas, segundo as informações apuradas, não se tratou de uma tentativa de sequestro, e sim de um erro durante a abordagem.