Entidades repudiam ataques racistas contra professora durante debate entre candidatos à reitoria da Ufac

Entidades manifestam solidariedade à engenheira agrônoma e pesquisadora Almecina Balbino

Episódio de racismo ocorreu durante debate. — Foto: Reprodução

Mais entidades se pronunciaram quanto ao episódio de racismo registrado no debate à reitoria da Universidade Federal do Acre (Ufac), promovido nesta quinta-feira (12). O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre (Crea-AC) e a Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea no Acre divulgaram uma nota pública de repúdio em relação ao assunto.

Segundo relatos, as ofensas racistas foram publicadas no chat da transmissão enquanto a docente fazia uso da palavra no debate. Almecina Balbino é candidata ao cargo de vice-reitora na chapa Juntos pela Ufac, que tem como candidato a reitor o professor Carlos Paula de Moraes.

Após o episódio, candidatos de outras chapas que participam da disputa também manifestaram solidariedade à professora e repudiaram os ataques. A chapa Radical é a Mudança, representada pelas professoras Raquel Ishii e Suerda Mara, divulgou posicionamento condenando as ofensas registradas durante o debate.

Da mesma forma, a chapa Dialogando com as Pessoas e Construindo o Futuro, formada pelos professores Josimar Batista e Marco Amaro, também expressou apoio à candidata e classificou o episódio como inaceitável.

pós o episódio, candidatos de outras chapas que participam da disputa também manifestaram solidariedade à professora. Foto: Assessoria Ufac

A atual reitora da universidade, Guida Aquino, também se pronunciou sobre o caso, destacando a necessidade de respeito e de combate a qualquer forma de discriminação dentro do ambiente acadêmico.

O episódio repercutiu entre estudantes, professores e servidores da instituição e reacendeu o debate sobre racismo e a necessidade de garantir um processo eleitoral universitário baseado no respeito e na democracia.

Nota de repúdio na íntegra

NOTA DE REPÚDIO

O CREA-Ac e a MÚTUA-Ac vem a público manifestar repúdio ao comentário racista ocorrido durante a transmissão do debate realizado no canal da UFAC TV.

O racismo é crime e não pode, em hipótese alguma, ser tratado como opinião, brincadeira ou manifestação aceitável dentro da universidade ou em qualquer espaço da sociedade. A Universidade Federal do Acre deve ser um ambiente de respeito, diversidade, inclusão e dignidade para todas as pessoas.

Manifestamos nossa solidariedade à professora e pesquisadora Dra. @almecina, Engenheira Agrônoma e profissional do Sistema Confea/Crea e Mútua, bem como a todas as pessoas atingidas pelo preconceito e pela discriminação.

Reafirmamos nosso compromisso com o respeito, a ética e a valorização das profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências, defendendo ambientes institucionais livres de qualquer forma de discriminação.

Não ao racismo! Não ao preconceito! 

