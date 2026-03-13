Erika Hilton diz que MPF analisa denúncia e pede retirada do programa de Ratinho

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) afirmou nesta sexta-feira (13), em publicação nas redes sociais, que o Ministério Público Federal (MPF) teria acatado uma denúncia apresentada por ela contra o apresentador Ratinho após declarações feitas durante um programa exibido pelo SBT.

Segundo a parlamentar, a ação pede indenização de R$ 10 milhões por danos coletivos à população trans e travesti. O pedido também inclui a retirada do programa do ar em qualquer canal.

De acordo com Erika Hilton, a denúncia foi motivada por comentários feitos pelo apresentador após a eleição dela para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.

No vídeo publicado nas redes sociais, a deputada afirmou que a medida representa uma resposta da Justiça a discursos que, segundo ela, atacam a dignidade da população trans. Hilton também declarou que continuará buscando responsabilização pelo caso.

Até o momento, o apresentador Ratinho e a emissora SBT não haviam se manifestado publicamente sobre o assunto.

Bacci Notícias