16/03/2026
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Espetáculo “Flashback” leva público a viagem por quatro décadas através da dança

Apresentações acontecem na Usina João Donato em abril

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Espetáculo “Flashback” leva público a viagem por quatro décadas
Espetáculo “Flashback” leva público a viagem por quatro décadas/Foto: Divulgação

O diretor e coreógrafo Kelvin, da K-Dance Cia, prepara a estreia do espetáculo de dança-teatro “Flashback”, que será apresentado nos dias 3, 4 e 5 de abril, sempre às 19h, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco. A montagem propõe uma viagem artística que atravessa diferentes momentos da vida do artista, combinando memória, música e movimento em uma narrativa coreográfica sobre identidade, resistência e liberdade.

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Segundo o diretor, o espetáculo conduz o público por uma jornada sensorial que acompanha quatro décadas de experiências marcantes. A história parte da infância de Kelvin nos anos 1960, período retratado no palco com elementos de brincadeiras e descobertas, mas também marcado pela convivência com um pai rígido. Nesse contexto, a música surge como refúgio e inspiração, especialmente por meio dos vinis da mãe.

Evento ocorre em abril

Evento ocorre em abril/Foto: Divulgação

A narrativa segue pelo despertar da identidade e pela construção de amizades importantes, tendo a dança como fio condutor. O espetáculo também mergulha na atmosfera das discotecas dos anos 1970 e 1980, embaladas por artistas que marcaram gerações, de Roberto Carlos a Queen. Nesse cenário de liberdade e brilho, a obra também aborda temas mais densos, como o preconceito e o impacto da epidemia de HIV que marcou profundamente aquela geração.

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De acordo com Kelvin, “Flashback” apresenta momentos de perdas, amadurecimento e reencontro com as próprias raízes. No palco, a trajetória é conduzida como um corredor do tempo que leva o personagem de volta aos anos 1990, culminando em um desfecho que trata de perdão, memória e reconciliação.

“O espetáculo mostra a dança como uma forma de sobrevivência e de expressão da própria vida”, afirma o diretor.

A montagem integra o trabalho da K-Dance Cia, companhia dedicada à pesquisa em dança e teatro, e promete reunir diferentes linguagens artísticas para criar uma experiência sensorial para o público.

As apresentações acontecem na Usina de Arte João Donato, um dos principais espaços culturais de Rio Branco, com sessões programadas para os dias 3, 4 e 5 de abril, sempre às 19h. O espetáculo é aberto ao público e deve reunir amantes da dança, do teatro e da cultura local.

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