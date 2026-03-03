Esposa de Bocalom fala sobre possível candidatura a deputada federal: “Estou à disposição”

A advogada Kelen Bocalom, esposa do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou nesta terça-feira (3) que está à disposição para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.

Ela participou da coletiva de imprensa concedida pelo prefeito e foi questionada sobre a possibilidade de entrar na disputa por uma cadeira no Congresso Nacional.

“Estou à disposição do projeto, caso assim entendam pertinente, especialmente caso esse seja o entendimento do prefeito Tião Bocalom para contribuir com o projeto. Então, caso isso seja pertinente, caso isso seja a decisão do partido que assim venha a acolher o projeto do prefeito Tião Bocalom”, declarou.

Composição de chapa e preocupação com desempenho

Durante a coletiva, Bocalom também comentou sobre a possibilidade de a esposa integrar uma chapa para a Câmara Federal. Segundo ele, o tema surgiu em conversas com lideranças partidárias.

“Nas conversações que nós tivemos com duas grandes lideranças aqui, que são do próprio PSDB, a primeira pergunta que eles fizeram para permanecerem no PSDB e a dona Kelen vem para fortalecer a legenda foi essa”, afirmou.

O prefeito relatou que há preocupação entre dirigentes partidários quanto à formação de chapas competitivas.

“Está todo mundo com medo de montar uma chapa e acontecer como aconteceu com o Minoru, como aconteceu comigo e outros exemplos que nós temos aí. Bons candidatos, mas outros candidatos muito fracos não fazem o quociente e aí, infelizmente, perde-se a eleição. Então, essa preocupação é muito grande nos grupos que nós estamos vendo aí”, disse.

VÍDEO: