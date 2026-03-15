Esquema impunha metas e contratos de silêncio a operadores ligados ao Careca do INSS

Funcionários de centrais de atendimento vinculadas ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, trabalhavam sob pressão para alcançar metas elevadas de inclusão de aposentados e pensionistas em associações que realizavam cobranças mensais diretamente nos benefícios previdenciários. A estrutura faz parte de um esquema investigado pela Polícia Federal.

De acordo com a apuração, operadores eram orientados a registrar diariamente centenas de novas adesões. As entidades envolvidas realizavam descontos automáticos nos pagamentos feitos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, mecanismo que passou a ser analisado pelos investigadores após indícios de registros recorrentes nos sistemas.

Relatórios técnicos indicam que os objetivos estabelecidos para as equipes eram elevados. Em alguns casos, a expectativa de desempenho chegava a variar entre 150 e 200 novos descontos por dia, volume considerado atípico pelos responsáveis pela investigação.

Contratos impunham obrigação de silêncio

Antes de iniciar as atividades, trabalhadores eram obrigados a assinar documentos que estabeleciam regras rígidas de confidencialidade. Os contratos determinavam que qualquer dado acessado durante o trabalho — incluindo informações internas e registros de beneficiários — deveria permanecer em sigilo mesmo após o fim do vínculo profissional.

O prazo estipulado nos documentos chegava a cinco anos. As cláusulas também advertiam que a divulgação de dados poderia gerar danos à empresa responsável pela operação.

O material foi revelado em reportagem publicada pelo portal Metrópoles, que teve acesso a trechos dos contratos utilizados nas empresas ligadas ao esquema.

Investigadores avaliam novos desdobramentos

Durante os depoimentos coletados na investigação, a Polícia Federal destacou que termos de confidencialidade firmados em contratos privados não impedem a colaboração com autoridades. Pela legislação brasileira, o dever de fornecer informações em investigações criminais se sobrepõe a acordos de sigilo.

Outro ponto em análise envolve a possibilidade de um acordo de colaboração premiada com Antonio Carlos Camilo Antunes. Segundo fontes ligadas à apuração, qualquer negociação dependeria da apresentação de provas capazes de confirmar eventuais declarações do investigado.

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Nos bastidores, investigadores avaliam que uma eventual delação poderia trazer novos elementos para o caso, principalmente se surgirem menções a personagens conhecidos do cenário político, como Fábio Luís Lula da Silva.