15/03/2026
ContilPop
Seu Jorge elogia Wagner Moura e demonstra confiança na vitória brasileira no Oscar deste domingo
Framboesa de Ouro 2026 revela piores filmes do ano e brasileira Isis Valverde perde prêmio
Gustavo Tubarão desabafa sobre vício em pornografia: “Uma guerra dentro da minha cabeça”
Breno vence a Prova do Anjo no BBB 26 e coloca Jonas no Castigo do Monstro
LUTO: morre Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, aos 64 anos
Estudante afirma que recebeu mensagem de Alberto Cowboy aos 16 anos
“Uma música que terminou antes da hora”: Filha do cantor Amado Batista morre aos 46 anos
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho

Estreante surpreende e conquista quatro pódios em competição de queda de braço

Jovem se destacou nas categorias Sênior e Sub-23, conquistando dois ouros e duas pratas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Estreante surpreende e conquista quatro pódios em competição de queda de braço
Gracielly Domingues conquista quatro pódios na queda de braço/ Foto: Instagram

A jovem atleta Gracielly Domingues surpreendeu o público ao se destacar em uma competição de Arm Wrestling, modalidade conhecida popularmente como queda de braço. Mesmo participando como estreante, ela conseguiu subir ao pódio em quatro categorias diferentes.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Logo em sua primeira participação, Gracielly demonstrou força e determinação em cada disputa. Durante o campeonato, cada rodada foi marcada por confrontos intensos, nos quais a atleta mostrou equilíbrio entre técnica, resistência e concentração.

Estreante surpreende e conquista quatro pódios em competição de queda de braço

Gracielly Domingues conquista quatro pódios na queda de braço/ Foto: Instagram

Na categoria Sênior braço direito, ela garantiu o 1º lugar, conquistando a medalha de ouro. Já na disputa Sênior braço esquerdo, voltou ao pódio com o 2º lugar, ficando com a medalha de prata.

O desempenho continuou na categoria Sub-23. Competindo com o braço direito, Gracielly novamente conquistou o 1º lugar, confirmando o bom momento na competição. Na disputa com o braço esquerdo, a atleta fechou sua participação com mais um 2º lugar.

Estreante surpreende e conquista quatro pódios em competição de queda de braço

Gracielly Domingues conquista quatro pódios na queda de braço/ Foto: Instagram

Ao todo, foram quatro categorias disputadas e quatro pódios conquistados, resultado que chamou a atenção de quem acompanhava o campeonato e destacou o potencial da jovem atleta na modalidade.

LEIA TAMBÉM:

O Agente Secreto é superado por Valor Sentimental e Brasil volta sem prêmios no Bafta

Zé Felipe pede auditoria e bloqueio de R$ 100 milhões em disputa judicial

Após 30 anos, familiares autorizam exumação de corpos dos Mamonas Assassinas

O resultado marca uma estreia expressiva e reforça a expectativa de que Gracielly possa seguir evoluindo no esporte, ganhando espaço em futuras competições da modalidade.

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.