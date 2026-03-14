Estreante surpreende e conquista quatro pódios em competição de queda de braço

A jovem atleta Gracielly Domingues surpreendeu o público ao se destacar em uma competição de Arm Wrestling, modalidade conhecida popularmente como queda de braço. Mesmo participando como estreante, ela conseguiu subir ao pódio em quatro categorias diferentes.

Logo em sua primeira participação, Gracielly demonstrou força e determinação em cada disputa. Durante o campeonato, cada rodada foi marcada por confrontos intensos, nos quais a atleta mostrou equilíbrio entre técnica, resistência e concentração.

Na categoria Sênior braço direito, ela garantiu o 1º lugar, conquistando a medalha de ouro. Já na disputa Sênior braço esquerdo, voltou ao pódio com o 2º lugar, ficando com a medalha de prata.

O desempenho continuou na categoria Sub-23. Competindo com o braço direito, Gracielly novamente conquistou o 1º lugar, confirmando o bom momento na competição. Na disputa com o braço esquerdo, a atleta fechou sua participação com mais um 2º lugar.

Ao todo, foram quatro categorias disputadas e quatro pódios conquistados, resultado que chamou a atenção de quem acompanhava o campeonato e destacou o potencial da jovem atleta na modalidade.

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O resultado marca uma estreia expressiva e reforça a expectativa de que Gracielly possa seguir evoluindo no esporte, ganhando espaço em futuras competições da modalidade.

Veja o vídeo: