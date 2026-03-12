Estudando em casa, ex-aluno de escola pública é aprovado no vestibular de Medicina na Ufac

A lista de aprovados no vestibular da Universidade Federal do Acre (Ufac) trouxe uma surpresa emocionante para a família de Pedro Henrique Barros, de 19 anos. Acadêmico do segundo período de Direito na mesma instituição, Pedro agora se prepara para uma nova jornada: ele foi aprovado no curso de Medicina, mesmo sem frequentar cursinhos preparatórios presenciais e estudando por conta própria.

Egresso da escola pública José Rodrigues Leite, em Rio Branco, no ano de 2024, Pedro conta que a ideia de cursar Medicina surgiu de forma inesperada. Após ser aprovado em Direito em 2025, ele foi entrevistado por um homem que havia sido passado na USP que o incentivou a tentar a carreira médica.

“Eu não tinha pretensão de passar em Medicina, nunca pensei muito nisso, pelo menos quando eu tentei para Direito. Eu terminei o terceiro ano do ensino médio e já fui aprovado em Direito. Era o que eu queria e fiz o Enem naquele ano pensando nisso. Então eu tive o prazer de ser entrevistado por um cara que foi aprovado em Medicina na USP, eu utilizei alguns materiais gratuitos que ele disponibilizou na época. Ele disse que eu tenho uma história bacana e me convidou para uma entrevista”, explicou.

LEIA TAMBÉM: Saiu! Ufac divulga lista dos aprovados no vestibular para o curso de Medicina em 2026; confira

Pedro lembrou que a evolução dos seus resultados na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi impressionante. “No primeiro ano do ensino médio tirei zero na redação, não consegui fazer nada, não sabia nem o que que era uma dissertação argumentativa. No segundo ano também eu não fui muito bem. Graças a uns materiais e ajuda dos professores da escola, consegui alcançar 940 pontos e passar em Direito. Então eu fui entrevistado por ele e no final da entrevista ele falou sobre a Medicina, e depois também conversando no off com ele eu pensei nessa possibilidade. E aí foi o momento que eu decidi”, disse.

O jovem começou a conciliar os deveres acadêmicos com os estudos para o vestibular de Medicina. Este foi o primeiro ano do novo modelo de ingresso no curso de Medicina da Ufac com vestibular próprio com organização da Cebraspe. Anteriormente a universidade utilizava o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para esse curso.

“Quando eu comecei a cursar Direito, também comecei a estudar para Medicina no tempo livre que eu tinha. Os meus pais nunca deixaram faltar nada em casa, então nunca precisei me preocupar em trabalhar, então estudei no meu tempo livre, e eu consegui, acabei sendo aprovado em Medicina também na federal esse ano”, afirmou.

De acordo com a mãe de Pedro, Maria Adjane, o jovem sempre estudou na rede pública de ensino e, quando decidiu estudar para o vestibular de Medicina, Pedro não fez curso preparatório em Rio Branco. “Ano passado ele foi aprovado em Direito pelo Enem e agora viu que conseguiria e focou em estudar um pouco mais para fazer Medicina, e ele conseguiu sem fazer cursinho preparatório na cidade, ele fez um curso online e estudou em casa mesmo. Fazia faculdade à noite e se dedicava aos estudos em casa durante o dia com o curso online e o material que já tinha em casa”, explicou.

Nota máxima na redação e novo método de ingresso

Pedro relembra como se preparou para o novo método de ingresso no curso de Medicina. “Se não estou enganado, descobrimos que seria aplicado um vestibular em setembro ou outubro, na reta final da preparação para o Enem. Eu descobri que o Enem não ia servir para mim e já estava com a inscrição paga. Então vi que os conteúdos cobrados seriam parecidos com o do Enem. Tentei me basear o máximo possível naquilo que eu já estava fazendo e me atentei muito aos pesos também”, explicou.

“Com relação a prova, eu senti bastante diferença, porque a banca que aplicou tem um padrão diferente, mas eu achei bem interessante e quem estudou realmente eu acho que conseguiu um bom desempenho no geral”, continuou.

“Eu não achava que eu ia ser aprovado. Eu tive um desempenho muito bom na redação, mas eu não saí da prova confiante. Eu já estava até pensando se eu iria tentar novamente. Eu realmente não achei que ia ser aprovado, mas quando saiu a lista, um colega meu me mandou mensagem falando sobre. Eu não estava nem esperando”, disse.

Ao saber da aprovação do filho, a mãe comemorou a conquista de Pedro. “Fiquei muito feliz, porque vi que ele se esforçou e conseguiu por mérito próprio. Ele tirou nota máxima na redação do vestibular, que é 80 pontos. Graças a Deus deu tudo certo e ele está na lista dos aprovados”, lembrou Adjane.