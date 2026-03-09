Estudantes da Ufac realizam apresentação beneficente para levar espetáculo a escolas de Rio Branco

O Coletivo Madame Mukura promove, nesta sexta-feira (13), a apresentação especial do espetáculo “Cadê a Banda?”. O evento, que faz parte da Mostra Mudit, acontece às 16h, no Hall do Bloco de Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), e tem um objetivo nobre: arrecadar recursos para levar a arte do teatro e lanches para crianças de escolas públicas da capital.

Segundo o grupo, a meta é garantir que a ida da peça até o ambiente escolar seja completa, oferecendo não apenas cultura, mas também um momento de confraternização com lanches para os pequenos.

A apresentação é aberta ao público e funciona de forma beneficente. Quem desejar contribuir com a causa pode realizar doações de duas formas, como doação via pix ou uma caixa de bombom ou pacote de biscoitos para ajudar na composição dos lanches das crianças.

O coletivo reforça que, após a realização da ação nas escolas, será feita uma prestação de contas detalhada de toda a arrecadação para garantir a transparência do projeto.

O espetáculo tem dramaturgia e direção assinadas por Sky Wendel e Guilherme Fiesca, sob coordenação de Luiz Humberto Garcia,da matéria Noções de Direção do curso de Teatro. A ação conta com o apoio institucional da Ufac e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex).