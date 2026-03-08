UFAC realiza 2º Festival Acadêmico de Ginástica para Todos e reúne estudantes em evento esportivo

Estudantes do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Acre (UFAC) promovem, no dia 13 de março, o 2º Festival Acadêmico de Ginástica para Todos 2026. O evento será realizado a partir das 8h, na AABB, em Rio Branco.

A iniciativa busca promover a ginástica como uma prática inclusiva, cultural e educativa, reunindo acadêmicos e convidados em apresentações que valorizam diferentes formas de movimento e expressão corporal.

Segundo a organização, o festival é desenvolvido pelos próprios estudantes do curso e chega à segunda edição com a proposta de fortalecer o esporte e ampliar o diálogo entre a universidade e a comunidade.

“Esse evento é uma realização dos estudantes de licenciatura em Educação Física da UFAC. Já é o segundo ano em que o festival acontece e tem como objetivo promover a ginástica de forma inclusiva e participativa, valorizando diferentes formas de movimento e expressão corporal”, explicou a organizadora Camilly Oliveira, em contato com o ContilNet.

A programação contará com apresentações de grupos de ginástica formados por acadêmicos e convidados, destacando elementos como criatividade, trabalho em equipe e a proposta da ginástica para todos, modalidade que prioriza a participação coletiva e a diversidade de movimentos.

De acordo com a organização, o festival também integra as atividades acadêmicas do curso e busca incentivar a prática de atividades físicas e culturais.

“O evento faz parte das atividades acadêmicas do curso de Educação Física da UFAC e busca aproximar a universidade da comunidade, incentivando a prática de atividades físicas e culturais”, destacou a organizadora.