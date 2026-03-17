Estudantes iniciam programa de estágio em órgãos públicos no interior do Acre

Quarenta estudantes selecionados para o programa de estágio do município de Manoel Urbano começaram oficialmente suas atividades nesta semana. Os jovens iniciaram a apresentação nas secretarias e setores da administração municipal na segunda-feira (16) dando início à experiência de atuação em espaços públicos da cidade.

Antes do início dos trabalhos, foi realizado um encontro de apresentação no prédio do Núcleo Estadual de Educação. A reunião contou com a presença de autoridades do município e teve como objetivo orientar os estudantes sobre o funcionamento do programa e as atividades que serão desenvolvidas ao longo do estágio.

Durante o encontro, os participantes receberam explicações sobre as responsabilidades que terão nas repartições públicas, além de orientações sobre a rotina e o compromisso esperado dos bolsistas. Após a reunião, os alunos passaram a ser direcionados para diferentes áreas da administração municipal, conforme a demanda das secretarias.

O programa foi criado a partir do Projeto de Lei nº 006/2026, de iniciativa do Poder Executivo, aprovado pela Câmara Municipal e posteriormente transformado na Lei nº 592/2026. A legislação autoriza a contratação dos estagiários para atuarem junto ao município.

De acordo com a lei, cada estudante receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 600, com carga horária de quatro horas diárias. A iniciativa busca oferecer uma oportunidade de aprendizado prático para a juventude local, contribuindo para a formação profissional e ampliando as perspectivas de inserção no mercado de trabalho.