18/03/2026
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Estudantes iniciam programa de estágio em órgãos públicos no interior do Acre

Foi realizado um encontro de apresentação no prédio do Núcleo Estadual de Educação

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Estudantes iniciam programa de estágio em órgãos públicos no interior do Acre
A reunião contou com a presença de autoridades do município | Foto: Cedida

Quarenta estudantes selecionados para o programa de estágio do município de Manoel Urbano começaram oficialmente suas atividades nesta semana. Os jovens iniciaram a apresentação nas secretarias e setores da administração municipal na segunda-feira (16) dando início à experiência de atuação em espaços públicos da cidade.

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Antes do início dos trabalhos, foi realizado um encontro de apresentação no prédio do Núcleo Estadual de Educação. A reunião contou com a presença de autoridades do município e teve como objetivo orientar os estudantes sobre o funcionamento do programa e as atividades que serão desenvolvidas ao longo do estágio.

Durante o encontro, os participantes receberam explicações sobre as responsabilidades que terão nas repartições públicas, além de orientações sobre a rotina e o compromisso esperado dos bolsistas. Após a reunião, os alunos passaram a ser direcionados para diferentes áreas da administração municipal, conforme a demanda das secretarias.

O programa foi criado a partir do Projeto de Lei nº 006/2026, de iniciativa do Poder Executivo, aprovado pela Câmara Municipal e posteriormente transformado na Lei nº 592/2026. A legislação autoriza a contratação dos estagiários para atuarem junto ao município.

De acordo com a lei, cada estudante receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 600, com carga horária de quatro horas diárias. A iniciativa busca oferecer uma oportunidade de aprendizado prático para a juventude local, contribuindo para a formação profissional e ampliando as perspectivas de inserção no mercado de trabalho.

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