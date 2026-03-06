06/03/2026
EUA e Canadá iniciam horário de verão no domingo; veja o que muda nos mercados

A Costa Leste dos EUA passa a ficar uma hora atrás de Brasília; a chamada zona central dos EUA, que inclui Chicago (Illinois), ficará duas horas atrás de Brasília

Os EUA e o Canadá entrarão em horário de verão no domingo (08), adiantando seus relógios em uma hora. Na Costa Leste dos EUA, que inclui Nova York e Washington, os relógios serão adiantados às 2h locais.

Com isso, a Costa Leste dos EUA passa a ficar uma hora atrás de Brasília; a chamada zona central dos EUA, que inclui Chicago (Illinois), ficará duas horas atrás de Brasília; a chamada zona das montanhas, que inclui Denver (Colorado), ficará três horas atrás de Brasília; e a chamada zona do Pacífico, que inclui Seattle (Washington) e Los Angeles (Califórnia), ficará quatro horas atrás de Brasília.

No Canadá, Toronto e Montreal ficarão uma hora atrás de Brasília; Vancouver, quatro horas atrás de Brasília.

A partir desta segunda-feira, a Bolsa de Nova York passa a operar das 10h30 (de Brasília) às 17h (de Brasília).

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos futuros de petróleo passam a ser negociados das 10h (de Brasília) às 15h30 (de Brasília).

Na Comex, divisão de metais da Nymex, os contratos futuros de cobre passam a ser negociados das 9h10 (de Brasília) às 14h (de Brasília); os contratos futuros de ouro, das 9h20 (de Brasília) às 14h30 (de Brasília).

