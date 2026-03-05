05/03/2026
EUA e Venezuela concordam em restabelecer relações diplomáticas e consulares

Os ⁠Estados Unidos ⁠e as autoridades interinas da ‌Venezuela concordaram em restabelecer as relações diplomáticas e ‌consulares, informou o Departamento de Estado dos EUA em um comunicado nesta quinta-feira, acrescentando que o foco ⁠era ‌criar condições para ⁠uma transição pacífica para um governo democraticamente eleito.

‘Essa medida facilitará nossos esforços conjuntos para promover a ​estabilidade, apoiar a recuperação econômica e promover a reconciliação ​política na Venezuela’, disse o Departamento de Estado.

‘Nosso compromisso está focado em ajudar o povo ‌venezuelano a avançar ​por meio de um processo em fases que crie as condições ⁠para ​uma ​transição pacífica para um governo democraticamente eleito.’

Após ⁠meses de ​tensões crescentes, os EUA capturaram o presidente da Venezuela ​Nicolás Maduro em janeiro, dando início a uma ​cadeia ⁠de mudanças no país, incluindo a ⁠posse da presidente interina Delcy Rodríguez.

Desde então, os dois países retomaram gradualmente as relações bilaterais.

