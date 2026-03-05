EUA e Venezuela concordam em restabelecer relações diplomáticas e consulares

Os Estados Unidos e as autoridades interinas da Venezuela concordaram em restabelecer as relações diplomáticas e consulares, informou o Departamento de Estado dos EUA em um comunicado nesta quinta-feira, acrescentando que o foco era criar condições para uma transição pacífica para um governo democraticamente eleito.
‘Essa medida facilitará nossos esforços conjuntos para promover a estabilidade, apoiar a recuperação econômica e promover a reconciliação política na Venezuela’, disse o Departamento de Estado.
‘Nosso compromisso está focado em ajudar o povo venezuelano a avançar por meio de um processo em fases que crie as condições para uma transição pacífica para um governo democraticamente eleito.’
Continua depois da publicidade
Após meses de tensões crescentes, os EUA capturaram o presidente da Venezuela Nicolás Maduro em janeiro, dando início a uma cadeia de mudanças no país, incluindo a posse da presidente interina Delcy Rodríguez.
Desde então, os dois países retomaram gradualmente as relações bilaterais.