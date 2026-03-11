EUA estimam custo da guerra no Irã em mais de US$11 bi em seis dias, diz fonte

Autoridades do ⁠governo do presidente Donald Trump estimaram, ⁠durante uma reunião com o Congresso nesta semana, que os ‌primeiros seis dias da guerra contra o Irã custaram aos Estados Unidos pelo menos US$11,3 bilhões, disse uma fonte familiarizada ‌com o assunto nesta quarta-feira.

O valor, informado em uma reunião a portas fechadas para senadores na terça-feira, não incluiu o custo total da guerra, mas foi fornecido aos parlamentares, que demandam mais informações sobre o conflito.

Diversos assessores do Congresso disseram esperar que ⁠a ‌Casa Branca apresente em breve ao Congresso uma solicitação de ⁠financiamento adicional para a guerra.

Algumas delas avaliam que o pedido poderia ser de US$50 bilhões, enquanto outras disseram que essa estimativa parece baixa.

O governo não forneceu uma avaliação pública do custo do conflito ou uma ideia clara de ​previsão de duração. Trump disse, durante uma viagem ao Kentucky nesta quarta-feira, que ‘vencemos’ a guerra, mas que os Estados Unidos ​vão permanecer na luta para terminar o trabalho.

O valor de US$11,3 bilhões foi divulgado pela primeira vez nesta quarta-feira pelo New York Times.

A campanha contra o Irã começou em 28 de fevereiro com ataques aéreos norte-americanos e israelenses e, ‌até o momento, matou cerca de 2.000 ​pessoas, em sua maioria iranianos e libaneses, enquanto o conflito se espalha para o Líbano e lança o caos sobre os mercados globais de energia ⁠e transporte.

Autoridades do governo ​norte-americano também informaram ​aos parlamentares que foram usados US$5,6 bilhões em munições durante os dois primeiros ⁠dias de ataques.

Membros do Congresso, que ​em breve terão que aprovar um financiamento adicional para a guerra, expressaram preocupação com o fato de o conflito esgotar os estoques ​militares dos EUA em um momento em que o setor de Defesa já estava lutando para acompanhar a ​demanda.

Trump se reuniu ⁠com executivos de sete empresas de defesa na semana passada, enquanto o Pentágono trabalha ⁠para reabastecer suprimentos.

Parlamentares democratas exigiram um depoimento público, sob juramento, dos funcionários do governo sobre os planos do presidente republicano para a guerra, inclusive quanto tempo ela pode durar e quais os planos para o Irã após o fim dos combates.