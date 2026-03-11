EUA estimam custo da guerra no Irã em mais de US$11 bi em seis dias, diz fonte

Autoridades do governo do presidente Donald Trump estimaram, durante uma reunião com o Congresso nesta semana, que os primeiros seis dias da guerra contra o Irã custaram aos Estados Unidos pelo menos US$11,3 bilhões, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta quarta-feira.
O valor, informado em uma reunião a portas fechadas para senadores na terça-feira, não incluiu o custo total da guerra, mas foi fornecido aos parlamentares, que demandam mais informações sobre o conflito.
Diversos assessores do Congresso disseram esperar que a Casa Branca apresente em breve ao Congresso uma solicitação de financiamento adicional para a guerra.
Algumas delas avaliam que o pedido poderia ser de US$50 bilhões, enquanto outras disseram que essa estimativa parece baixa.
O governo não forneceu uma avaliação pública do custo do conflito ou uma ideia clara de previsão de duração. Trump disse, durante uma viagem ao Kentucky nesta quarta-feira, que ‘vencemos’ a guerra, mas que os Estados Unidos vão permanecer na luta para terminar o trabalho.
O valor de US$11,3 bilhões foi divulgado pela primeira vez nesta quarta-feira pelo New York Times.
A campanha contra o Irã começou em 28 de fevereiro com ataques aéreos norte-americanos e israelenses e, até o momento, matou cerca de 2.000 pessoas, em sua maioria iranianos e libaneses, enquanto o conflito se espalha para o Líbano e lança o caos sobre os mercados globais de energia e transporte.
Autoridades do governo norte-americano também informaram aos parlamentares que foram usados US$5,6 bilhões em munições durante os dois primeiros dias de ataques.
Membros do Congresso, que em breve terão que aprovar um financiamento adicional para a guerra, expressaram preocupação com o fato de o conflito esgotar os estoques militares dos EUA em um momento em que o setor de Defesa já estava lutando para acompanhar a demanda.
Continua depois da publicidade
Trump se reuniu com executivos de sete empresas de defesa na semana passada, enquanto o Pentágono trabalha para reabastecer suprimentos.
Parlamentares democratas exigiram um depoimento público, sob juramento, dos funcionários do governo sobre os planos do presidente republicano para a guerra, inclusive quanto tempo ela pode durar e quais os planos para o Irã após o fim dos combates.