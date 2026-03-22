22/03/2026
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Ex-BBB Isabelle Nogueira exalta a Amazônia em nova trend de drones

Cunhã-Poranga do Garantido faz homenagem à Amazônia e reafirma suas raízes em Parintins

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Ex-BBB Isabelle Nogueira exalta a Amazônia em nova trend de drones
Isabelle Nogueira aproveitou a visibilidade das redes sociais para promover o turismo e a preservação da região de Parintins/ Foto: Instagram

A ex-BBB e Cunhã-Poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, encantou seus seguidores neste final de semana ao publicar um vídeo deslumbrante em suas redes sociais. Entrando na “trend do momento” — que utiliza drones para captar transições e imagens épicas  a manauara escolheu as paisagens da Serra da Valéria, em Parintins, para mostrar a imponência da Floresta Amazônica.

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No vídeo, Isabelle aparece integrada à natureza, enquanto a câmera se afasta revelando a imensidão verde e os cursos d’água da região. Na legenda, a artista não escondeu o orgulho de suas raízes e reforçou a importância do território para o equilíbrio ambiental.

Ex-BBB Isabelle Nogueira exalta a Amazônia em nova trend de drones

A publicação da ex-BBB rapidamente acumulou milhares de curtidas e comentários de internautas admirados com a paisagem/ Foto: Instagram

Homenagem às Raízes

Entrei na trend do momento, no melhor cenário do nosso planeta. A minha casa, a Amazônia!”, escreveu Isabelle. Ela destacou que as imagens foram feitas diretamente de Parintins, descrevendo o local como um “território de força, resistência e encanto natural incomparável”. A publicação termina com um apelo pela conservação: “Que viva a Amazônia viva!”.

Ex-BBB Isabelle Nogueira exalta a Amazônia em nova trend de drones

A Serra da Valéria, no Amazonas, serviu de cenário para a produção que utilizou drones para captar ângulos inéditos da floresta/ Foto: Instagram

A escolha da Serra da Valéria não foi por acaso. O local é conhecido por ser um dos pontos mais altos e bonitos do baixo Amazonas, oferecendo uma vista panorâmica que sintetiza a beleza da região.

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Repercussão

A postagem rapidamente viralizou, recebendo elogios não apenas pela estética das imagens, mas pela constante postura de Isabelle em utilizar sua fama para dar voz à causa amazônica e à cultura dos bumbás. Internautas de todo o Brasil e do exterior comentaram sobre a exuberância do cenário, consolidando Isabelle como uma das principais embaixadoras da cultura nortista na atualidade.

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