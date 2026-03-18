Ex-BBB Pedro Espíndola aciona a Globo na Justiça e pede R$ 4,2 milhões

O ex-participante do reality show Big Brother Brasil 26, Pedro Espíndola, ingressou na Justiça contra a TV Globo e pede indenização de R$ 4,2 milhões. A informação foi confirmada pela defesa do ex-brother, que protocolou a ação nesta semana.

De acordo com os advogados, o processo inclui pedidos por quebra de contrato, além de danos morais e materiais. A defesa também solicita a anulação da rescisão do vínculo com o programa. O caso tramita na 2ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná.

Pedro deixou o reality em 18 de janeiro, após um episódio envolvendo a participante Jordana Morais dentro da casa. O caso motivou a abertura de investigação pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, e o ex-BBB chegou a ser indiciado por importunação sexual no início de fevereiro.

A apuração foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, que analisou imagens do programa. Segundo a defesa, Pedro não prestou depoimento à época por não ter sido localizado, já que estava internado em uma clínica de reabilitação no interior do Paraná.

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Após a repercussão do caso, o participante passou a ser tratado como expulso pela emissora, embora oficialmente sua saída tenha sido registrada como desistência. A defesa sustenta que houve prejuízos à imagem do ex-BBB e aponta inconsistências na condução do desligamento.

O valor solicitado na ação se aproxima do prêmio total da edição, estimado em R$ 5,5 milhões. Até o momento, a Globo não se manifestou publicamente sobre o processo.

Metrópoles