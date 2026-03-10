Ex-candidato recorre ao TSE para tentar derrubar liminar que mantém vereadores do PL nos cargos

O ex-candidato a vereador em Sena Madureira, Fábio Ferreira de Souza, apresentou um agravo interno no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar derrubar a liminar que suspendeu a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) no processo que investiga suposta fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024.

A liminar foi concedida após ação movida pelos vereadores eleitos pelo Partido Liberal (PL), Antônio Melônia, Ivoneide Bernardino e Kueiliton Barbosa, garantindo que eles permaneçam nos cargos até que o mérito do caso seja analisado pela Corte.

No recurso, a defesa de Fábio Ferreira argumenta que o TRE-AC já havia identificado indícios de fraude em duas candidaturas femininas apresentadas pelo partido, o que teria comprometido o percentual mínimo de 30% de mulheres exigido pela legislação eleitoral.

Segundo o agravo, se confirmada a irregularidade, a chapa proporcional do PL poderá ser cassada. Nesse cenário, os votos recebidos pelo partido nas eleições de 2024 seriam anulados, o que poderia resultar na perda dos mandatos dos vereadores eleitos e em uma nova recontagem para definição das vagas na Câmara Municipal.

O caso segue em análise no TSE, que deverá decidir se mantém ou não a liminar que suspendeu a decisão do TRE-AC.