08/03/2026
ContilPop
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia

Ex-vereador José Badeco recebe alta após atendimento no Pronto Socorro de Rio Branco

Ex-parlamentar de Sena Madureira passou mal em uma oficina, foi entubado e transferido para Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Suspeita é de que o ex-parlamentar tenha sofrido um princípio de infarto. Foto: Reprodução

O ex-vereador de Sena Madureira, José Badeco, recebeu alta médica na noite desta sexta-feira (06), após passar por atendimento no Pronto Socorro de Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Ele havia sido transferido para a capital na tarde da última quinta-feira (05), depois de passar mal enquanto estava em uma oficina no município de Sena Madureira. Inicialmente, Badeco foi levado às pressas para o Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu os primeiros atendimentos.

De acordo com as informações, a suspeita é de que o ex-parlamentar tenha sofrido um princípio de infarto. Devido à gravidade do quadro naquele momento, ele precisou ser entubado e transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento especializado.

Após avaliação médica e acompanhamento na unidade, o ex-vereador apresentou boa evolução no quadro clínico, recebeu alta e deverá seguir em recuperação. O caso gerou preocupação entre familiares, amigos e conhecidos no município.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.