Ex-vereador José Badeco recebe alta após atendimento no Pronto Socorro de Rio Branco

O ex-vereador de Sena Madureira, José Badeco, recebeu alta médica na noite desta sexta-feira (06), após passar por atendimento no Pronto Socorro de Rio Branco.

Ele havia sido transferido para a capital na tarde da última quinta-feira (05), depois de passar mal enquanto estava em uma oficina no município de Sena Madureira. Inicialmente, Badeco foi levado às pressas para o Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu os primeiros atendimentos.

De acordo com as informações, a suspeita é de que o ex-parlamentar tenha sofrido um princípio de infarto. Devido à gravidade do quadro naquele momento, ele precisou ser entubado e transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento especializado.

Após avaliação médica e acompanhamento na unidade, o ex-vereador apresentou boa evolução no quadro clínico, recebeu alta e deverá seguir em recuperação. O caso gerou preocupação entre familiares, amigos e conhecidos no município.