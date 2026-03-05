Ex-vereador José Badeco passa mal e é levado às pressas ao hospital em Sena Madureira

07/03/2026
ContilNet
O ex-vereador de Sena Madureira, José Badeco, precisou ser encaminhado com urgência para uma unidade de saúde na tarde desta quinta-feira (5), após sofrer um mal-estar repentino que levantou suspeita de infarto.

Segundo informações de pessoas que estavam próximas, Badeco teria passado mal de forma inesperada e recebeu os primeiros socorros ainda no local. Diante da situação, ele foi levado rapidamente ao hospital para avaliação médica e atendimento especializado.

Morador do bairro Vitória, o ex-parlamentar é bastante conhecido no município, principalmente por sua atuação na política local durante os anos em que exerceu mandato na Câmara Municipal.

Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação oficial sobre o diagnóstico nem detalhes atualizados sobre o estado de saúde de José Badeco. Familiares e amigos aguardam informações médicas sobre a evolução do seu quadro clínico.

