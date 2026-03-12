Eztec (EZTC3) tem lucro de R$ 117,5 mi, queda de 7%, mas acima do esperado no 4º tri

SÃO PAULO, 12 Mar (Reuters) – A Eztec (EZTC3) teve lucro líquido de R$ 117,5 milhões no quarto trimestre, queda de 7,2% sobre um ano antes, mas um resultado acima do esperado pelo mercado, segundo dados divulgados pela construtora e incorporadora nesta quinta-feira.
A companhia fechou o trimestre com geração de caixa de R$ 17,5 milhões, revertendo consumo de R$ 185,4 milhões registrado no quarto trimestre de 2024. Excluindo dividendos, a geração de caixa da empresa no período teria sido de R$ 237,5 milhões.
Analistas, em média, esperavam que a Eztec apresentasse lucro líquido de cerca de R$ 87 milhões de outubro ao final de dezembro, segundo dados da LSEG.
A empresa apurou receita líquida de R$269 milhões no período, queda de 37% na comparação anual e ante expectativa do mercado de faturamento de R$310 milhões, também de acordo com a compilação de estimativas de analistas feita pela LSEG.
Confira o calendário de resultados do 4º trimestre de 2025 da Bolsa brasileira Temporada de balanços do 4T25 em destaque: veja ações e setores para ficar de olho Segundo a companhia, a queda no faturamento ocorreu ‘em função das entregas realizadas nos últimos trimestres e da forte performance de vendas dos lançamentos recentes’. Como a empresa concluiu a entrega de seis projetos no terceiro trimestre, a Eztec deixou de reconhecer a receita dessas unidades já vendidas.
A Eztec entregou no quarto trimestre queda de 40% no custo de mercadorias vendidas, puxado por uma redução de quase 41% no item obra/terrenos. Enquanto isso, as despesas operacionais encolheram cerca de 59% ante o quarto trimestre de 2024.
A linha final do balanço ainda foi apoiada por uma melhora de 43,5% no resultado financeiro, que fechou o trimestre positivo em R$50,8 milhões.