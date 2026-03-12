SÃO PAULO, 12 Mar (Reuters) – A ⁠Eztec (EZTC3) teve lucro líquido de ⁠R$ 117,5 milhões no quarto trimestre, queda de ‌7,2% sobre um ano antes, mas um resultado acima do esperado pelo mercado, segundo ‌dados divulgados pela construtora e incorporadora nesta quinta-feira.

A companhia fechou o trimestre com geração de caixa de R$ 17,5 milhões, revertendo consumo de R$ 185,4 milhões registrado no quarto trimestre de ⁠2024. ‌Excluindo dividendos, a geração de caixa ⁠da empresa no período teria sido de R$ 237,5 milhões.

Analistas, em média, esperavam que a Eztec apresentasse lucro líquido de cerca de R$ 87 milhões de outubro ao final ​de dezembro, segundo dados da LSEG.

A empresa apurou receita líquida de R$269 milhões no ​período, queda de 37% na comparação anual e ante expectativa do mercado de faturamento de R$310 milhões, também de acordo com a compilação de estimativas de analistas ‌feita pela LSEG.

Segundo a companhia, ​a queda no faturamento ocorreu 'em função das entregas realizadas nos últimos trimestres e da forte performance de vendas dos ⁠lançamentos recentes'. ​Como a ​empresa concluiu a entrega de seis projetos no terceiro trimestre, ⁠a Eztec deixou de ​reconhecer a receita dessas unidades já vendidas.

A Eztec entregou no quarto trimestre queda de 40% ​no custo de mercadorias vendidas, puxado por uma redução de quase 41% no ​item obra/terrenos. ⁠Enquanto isso, as despesas operacionais encolheram cerca de 59% ante ⁠o quarto trimestre de 2024.

A linha final do balanço ainda foi apoiada por uma melhora de 43,5% no resultado financeiro, que fechou o trimestre positivo em R$50,8 milhões.