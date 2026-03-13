Fala Operacional Podcast recebe vereadora e policial civil Maria de Jesus em episódio especial

Nesta quinta-feira (12), o apresentador do Fala Operacional Podcast, Kiuly Daniel, recebeu uma convidada que carrega uma história marcada por trabalho, superação e compromisso com a comunidade. A entrevistada foi a policial civil e vereadora do município de Bujari, Maria de Jesus, atualmente em seu terceiro mandato no Legislativo municipal.

Filha da zona rural de Bujari, Maria de Jesus aprendeu desde cedo o valor da luta e da dedicação. Sua trajetória começou na área da educação, atuando como professora da rede estadual de ensino no próprio município, onde construiu uma forte ligação com a comunidade.

Posteriormente, ingressou na Polícia Civil do Acre, sendo lotada em Bujari, cidade onde consolidou sua carreira e passou a contribuir também na área da segurança pública. Ao longo de sua trajetória profissional, Maria de Jesus fez história ao se tornar a primeira mulher a integrar o GEFRON (Grupo Especial de Fronteira) e atuar em operações na região de fronteira, abrindo caminho para outras mulheres na atividade operacional.

Hoje, além da carreira na segurança pública, Maria de Jesus dedica-se intensamente ao mandato de vereadora, trabalhando em projetos e ações voltadas para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população de Bujari.

Durante o episódio, a convidada compartilhou momentos marcantes de sua trajetória, os desafios enfrentados na segurança pública, a experiência pioneira no GEFRON e a responsabilidade de representar a população no Poder Legislativo.

Se você perdeu esse episódio, clique no link abaixo e venha assistir a mais uma conversa inspiradora no maior podcast do estado do Acre.

O Fala Operacional Podcast vai ao ar todas as quintas-feiras, às 19h, no canal oficial no YouTube.

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