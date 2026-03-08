08/03/2026
ContilPop
Falta pouco: ContilNet sorteia moto 0 km neste domingo; veja como acompanhar

Sorteio acontece às 18h e premiará participante com Honda CG 160 Start 0 km

ContilNet sorteia moto 0 km neste domingo
Foto: Reprodução

A expectativa está chegando ao momento decisivo. O portal ContilNet realiza neste domingo (8), às 17 horas, o sorteio da promoção “Você de moto 0 km”, que vai premiar um participante com uma Honda CG 160 Start 2025, na cor preta.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A transmissão será feita ao vivo pelo canal oficial do ContilNet no YouTube, permitindo que participantes e o público acompanhem em tempo real o momento em que será conhecido o vencedor da promoção.

A campanha foi promovida pelo portal em parceria com Top Mídia, Orna Audiovisual, CDL Rio Branco e Grupo Star, mobilizando participantes ao longo das últimas semanas.

Quem quiser acompanhar o sorteio presencialmente também poderá comparecer ao Via Verde Shopping, em Rio Branco. A programação no local começou às 17 horas, com coffee break para participantes e convidados antes do início oficial do sorteio.

O vencedor será comunicado pela organização por telefone, e-mail e mensagem direta no Instagram, conforme os dados informados no cupom de participação.

Para receber o prêmio, o ganhador deverá apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência no prazo de até 10 dias corridos após o contato da organização.

Com o sorteio prestes a acontecer, cresce a expectativa entre os participantes que aguardam para saber quem será o contemplado com a moto 0 km.

