19/03/2026
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Família faz apelo por acreano internado em Portugal

A família está realizando uma rifa para arrecadar recursos que ajudem no custeio da ida da mãe até Portugal

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Família faz apelo por acreano internado em Portugal
Família faz apelo por acreano internado em Portugal/Foto: Cedida

A jovem Fernanda Lima usou as redes sociais para fazer um apelo em busca de ajuda para o irmão, Jair Marciel de Salles Júnior, que está internado em um hospital de Portugal desde o dia 20 de dezembro de 2025, após sofrer complicações graves de saúde durante uma viagem.

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A família está realizando uma rifa para arrecadar recursos que ajudem no custeio da ida da mãe até Portugal, onde poderá acompanhar de perto o tratamento do filho. Quem puder contribuir também pode ajudar via Pix pelo número 068999673549, em nome de Ana Clara de Lima de Queiroz. De acordo com Fernanda, Jair foi diagnosticado com uma dissecção da artéria aorta — uma condição grave em que ocorre uma espécie de “rasgo” na parede da principal artéria do corpo, responsável por levar o sangue do coração para os demais órgãos.

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Esse rompimento permite que o sangue se infiltre entre as camadas da artéria, podendo causar dores intensas e risco elevado de complicações, inclusive fatais, caso não seja tratado com urgência.

Após passar alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Jair foi transferido para um leito, mas segue enfrentando fortes dores quase diariamente e precisa passar por uma cirurgia. A situação tem mobilizado familiares e amigos, que seguem buscando apoio para enfrentar esse momento delicado.

Nas redes sociais, Fernanda reforçou o pedido de ajuda e destacou que qualquer contribuição pode fazer a diferença para garantir o acompanhamento necessário durante o tratamento do irmão.

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