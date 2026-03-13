Família faz campanha por doação de sangue para paciente internada em Rio Branco

Familiares e amigos de Linágila Gadelha Ramalho iniciaram uma mobilização nas redes sociais para conseguir doadores de sangue em Rio Branco. A paciente está internada no Pronto-Socorro da capital acreana e precisa passar por um procedimento cirúrgico.

De acordo com o pedido divulgado pela família, Linágila necessita de doações de sangue do tipo O positivo (O+). A campanha foi iniciada após a informação de que o Hemoacre não teria bolsas disponíveis suficientes para atender à necessidade da paciente.

Atualmente, Linágila está internada na Enfermaria 04, leito 62, no Pronto-Socorro de Rio Branco, onde aguarda a realização da cirurgia.

As doações devem ser feitas no Hemoacre, localizado na capital acreana. Os doadores devem informar o nome da paciente no momento do cadastro para que a bolsa de sangue seja direcionada ao atendimento.

Familiares reforçam que a colaboração da população pode ser fundamental neste momento e destacam que cada doação pode ajudar a salvar vidas.