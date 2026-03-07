Família pede ajuda para encontrar jovem de 24 anos desaparecida em Tarauacá

Familiares estão em busca de informações sobre o paradeiro de Maria Antônia Lima Souza, de 24 anos, natural de Tarauacá, no interior do Acre, que está desaparecida desde a madrugada desta sexta-feira (7). Segundo relatos de parentes, a jovem saiu de casa por volta das 5 horas da manhã e, desde então, não deu mais notícias.

De acordo com familiares, antes de sair, Maria Antônia deixou os filhos sob os cuidados da mãe. Desde então, parentes e amigos não conseguiram mais contato com a jovem, o que tem causado preocupação entre os familiares.

A irmã da jovem, Tatiana Moura, procurou a redação do ContilNet para pedir ajuda na divulgação do caso e tentar localizar Maria Antônia. Segundo ela, a família segue em busca de qualquer informação que possa ajudar a esclarecer o paradeiro da jovem.

Maria Antônia mora no bairro Corcovado, em Tarauacá. Até o momento, a família não possui informações sobre para onde ela teria ido após sair de casa.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Maria Antônia Lima Souza pode entrar em contato com os familiares pelos números (68) 99603-0342 ou (68) 99220-2846.

A família pede que qualquer informação seja repassada para ajudar a encontrar a jovem.