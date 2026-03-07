08/03/2026
ContilPop
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia

Família pede ajuda para encontrar jovem de 24 anos desaparecida em Tarauacá

Parentes pedem informações Familiares estão em busca de informaçõ

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Família pede ajuda para encontrar jovem de 24 anos desaparecida em Tarauacá
Família pede ajuda para encontrar jovem de 24 anos desaparecida em Tarauacá/Foto: Cedida

Familiares estão em busca de informações sobre o paradeiro de Maria Antônia Lima Souza, de 24 anos, natural de Tarauacá, no interior do Acre, que está desaparecida desde a madrugada desta sexta-feira (7). Segundo relatos de parentes, a jovem saiu de casa por volta das 5 horas da manhã e, desde então, não deu mais notícias.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com familiares, antes de sair, Maria Antônia deixou os filhos sob os cuidados da mãe. Desde então, parentes e amigos não conseguiram mais contato com a jovem, o que tem causado preocupação entre os familiares.

A irmã da jovem, Tatiana Moura, procurou a redação do ContilNet para pedir ajuda na divulgação do caso e tentar localizar Maria Antônia. Segundo ela, a família segue em busca de qualquer informação que possa ajudar a esclarecer o paradeiro da jovem.

LEIA TAMBÉM: Assistentes educacionais questionam demissões em Sena; SEE se manifesta sobre critérios

Maria Antônia mora no bairro Corcovado, em Tarauacá. Até o momento, a família não possui informações sobre para onde ela teria ido após sair de casa.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Maria Antônia Lima Souza pode entrar em contato com os familiares pelos números (68) 99603-0342 ou (68) 99220-2846.

A família pede que qualquer informação seja repassada para ajudar a encontrar a jovem.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.