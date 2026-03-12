Familiares e amigos mobilizam campanha por doação de sangue para paciente em Rio Branco

Familiares e amigos iniciaram uma campanha solidária para incentivar a doação de sangue em apoio à paciente Maria Vanderleia Lopes da Silva, que deverá passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias em Rio Branco. O apelo foi divulgado nas redes sociais com o objetivo de mobilizar voluntários e reforçar os estoques do hemocentro da capital acreana.

De acordo com a campanha, pessoas de qualquer tipo sanguíneo podem contribuir. As doações devem ser realizadas no Hemoacre, localizado na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque. No momento da doação, é necessário informar o nome da paciente para que o gesto solidário seja direcionado ao atendimento hospitalar.

Maria Vanderleia está internada no Hospital Santa Juliana, unidade onde será realizado o procedimento médico. A mobilização destaca a importância da participação da população, já que a doação de sangue é essencial para garantir a realização de cirurgias e o atendimento de pacientes em tratamento.

Doar sangue é um processo rápido e seguro, além de ser um ato que pode salvar vidas. A orientação é que os interessados procurem o hemocentro portando documento oficial com foto e estando em boas condições de saúde.