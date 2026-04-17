17/04/2026
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“Seria uma afronta à memória do meu irmão”, diz Tadeu Schmidt

Apresentador afirma que seguirá trabalhando após morte do irmão e agradece apoio do público

Por Redação ContilNet 17/04/2026 Atualizado: há 7 minutos
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“Seria uma afronta à memória do meu irmão”, diz Tadeu Schmidt
“Seria uma afronta à memória do meu irmão”, diz Tadeu Schmidt/Foto: Reprodução

O apresentador Tadeu Schmidt publicou um vídeo nas redes sociais na noite desta sexta-feira (17) para comentar a morte do irmão, o ex-jogador Oscar Schmidt. Na gravação, ele afirmou que manterá sua participação no programa que apresenta e destacou que deixar de trabalhar neste momento seria, segundo suas palavras, “uma afronta à memória” do familiar.

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Durante o relato, Tadeu agradeceu as mensagens de apoio recebidas por ele e por sua família, além da preocupação do público em relação à sua presença no comando do Big Brother Brasil. “Queria agradecer a quantidade de carinho que vocês mandaram pra nossa família”, disse, ressaltando o momento delicado vivido após a perda.

Além disso, o apresentador relembrou a relação com o irmão, a quem descreveu como uma grande referência pessoal e profissional. Segundo ele, a admiração construída ao longo dos anos também influencia a decisão de seguir com a rotina de trabalho, mesmo diante do luto.

Ainda no vídeo, Tadeu destacou que a dedicação e o compromisso sempre foram marcas da trajetória do irmão, o que reforça sua escolha de continuar exercendo suas funções. Para ele, manter a agenda profissional também representa uma forma de homenagem ao legado deixado.

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A declaração repercutiu rapidamente nas redes sociais, gerando mensagens de solidariedade e apoio. Internautas destacaram a força do apresentador diante do momento difícil e elogiaram a postura de respeito à memória do irmão.

Nos últimos anos, situações semelhantes envolvendo figuras públicas têm gerado grande comoção, especialmente quando decisões pessoais são compartilhadas de forma transparente com o público. Nesse contexto, o posicionamento de Tadeu evidencia como o luto pode ser vivido de diferentes maneiras, inclusive conciliando compromissos profissionais.

Por fim, o apresentador reafirmou que seguirá à frente do programa, mantendo a rotina habitual. A decisão, segundo ele, não diminui a dor da perda, mas representa um gesto simbólico de respeito e continuidade diante da trajetória construída pelo irmão.

Com informações Bacci Notícias

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