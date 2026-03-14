14/03/2026
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Fãs organizam caravana que sairá de Rio Branco para show de Joelma no Circuito Country

Viagem rumo a Epitaciolândia está marcada para 1º de maio; pacote de ida e volta custa R$ 125 e vagas são limitadas

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Organizada pelo grupo de fãs Joelma Amor Sem Limites, a viagem promete reunir admiradores da cantora. — Foto: Reprodução

Os fãs acreanos de Joelma já começaram a se mobilizar para um dos shows mais aguardados da região. Uma caravana sairá de Rio Branco com destino a Epitaciolândia no dia 1º de maio para acompanhar a apresentação da artista no XIII Circuito Country de Epitaciolândia.

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Organizada pelo grupo de fãs Joelma Amor Sem Limites, a viagem promete reunir admiradores da cantora em uma experiência que mistura estrada, música e expectativa para o show.

O pacote custa R$ 125, incluindo ida e volta em ônibus com poltronas reclináveis, ar-condicionado, carregadores para celular e banheiro. A saída está prevista para 15h, em Rio Branco, embora o local exato de embarque ainda seja divulgado pelos organizadores.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026

A caravana é coordenada pelo presidente de um fã-clube da artista na capital acreana, Silvestre Johne, responsável pelas reservas e pela mobilização dos fãs interessados em acompanhar a apresentação.

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