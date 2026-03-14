Fãs organizam caravana que sairá de Rio Branco para show de Joelma no Circuito Country

Os fãs acreanos de Joelma já começaram a se mobilizar para um dos shows mais aguardados da região. Uma caravana sairá de Rio Branco com destino a Epitaciolândia no dia 1º de maio para acompanhar a apresentação da artista no XIII Circuito Country de Epitaciolândia.

Organizada pelo grupo de fãs Joelma Amor Sem Limites, a viagem promete reunir admiradores da cantora em uma experiência que mistura estrada, música e expectativa para o show.

O pacote custa R$ 125, incluindo ida e volta em ônibus com poltronas reclináveis, ar-condicionado, carregadores para celular e banheiro. A saída está prevista para 15h, em Rio Branco, embora o local exato de embarque ainda seja divulgado pelos organizadores.

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A caravana é coordenada pelo presidente de um fã-clube da artista na capital acreana, Silvestre Johne, responsável pelas reservas e pela mobilização dos fãs interessados em acompanhar a apresentação.

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