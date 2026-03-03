03/03/2026
Feira das Mulheres movimenta o Horto Florestal neste fim de semana; veja detalhes

Evento reúne cultura, empreendedorismo feminino e programação para toda a família

Foto: Divulgação

O Horto Florestal será palco de dois dias dedicados à cultura, ao empreendedorismo e à valorização feminina com a realização da Feira das Mulheres, promovida pelo Coletivo Giro Cultural.

O evento acontece nos dias 7 e 8 de março, das 8h às 18h, e promete reunir expositores, artistas e empreendedoras em uma programação pensada para toda a família.

Haverá praça de alimentação, bazar, brechó, perfumaria, artesanato, jardinagem e espaço com brinquedos para as crianças. A programação também contará com som ao vivo e bingo gratuito, reforçando o clima de integração e celebração.

A organização destaca que a proposta é criar um espaço acessível, acolhedor e diverso, onde cultura e geração de renda caminham juntas.

A entrada é gratuita.

