19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Feirão Limpa Pátio Santander oferece 400 veículos com condições especiais em Rio Branco

Feirão Limpa Pátio Santander chega ao ViaVerde Shopping com oportunidades imperdíveis de 27 a 29 de março

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Feirão Limpa Pátio Santander oferece 400 veículos com condições especiais em Rio Branco

A Nexo Comunicação realiza o Feirão Limpa Pátio, um evento exclusivo dedicado a limpar o estoque com 400 veículos à pronta entrega.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Durante 3 dias, o estacionamento do ViaVerde Shopping, em Rio Branco (AC), se transforma em um grande showroom repleto de oportunidades para quem busca encontrar o automóvel ideal.

Com condições especiais em parceria com o Banco Santander, os visitantes contam com facilidades no financiamento para tornar a compra ainda mais acessível. É a chance de escolher entre diversos modelos, pelos melhores preços – e quem chegar primeiro leva as melhores opções.

INFORMAÇÕES DO EVENTO:

Quando: 27, 28 e 29 de março

Onde: Estacionamento do ViaVerde Shopping, Rio Branco/AC

Destaque: 400 veículos à pronta entrega

Apoio: Webmotors e Santander

Realização: Nexo Comunicação

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.