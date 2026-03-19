Feirão Limpa Pátio Santander oferece 400 veículos com condições especiais em Rio Branco

A Nexo Comunicação realiza o Feirão Limpa Pátio, um evento exclusivo dedicado a limpar o estoque com 400 veículos à pronta entrega.

Durante 3 dias, o estacionamento do ViaVerde Shopping, em Rio Branco (AC), se transforma em um grande showroom repleto de oportunidades para quem busca encontrar o automóvel ideal.

Com condições especiais em parceria com o Banco Santander, os visitantes contam com facilidades no financiamento para tornar a compra ainda mais acessível. É a chance de escolher entre diversos modelos, pelos melhores preços – e quem chegar primeiro leva as melhores opções.

INFORMAÇÕES DO EVENTO:

Quando: 27, 28 e 29 de março

Onde: Estacionamento do ViaVerde Shopping, Rio Branco/AC

Destaque: 400 veículos à pronta entrega

Apoio: Webmotors e Santander

Realização: Nexo Comunicação