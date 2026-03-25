Felipe Tchê reconhece avanços na mobilidade em Rio Branco, mas aponta falhas em acessibilidade e estacionamento

Durante sessão realizada nesta quarta-feira (25), na Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador Felipe Tchê (PP) utilizou o grande expediente para comentar as recentes intervenções na mobilidade urbana da capital. O parlamentar destacou os impactos positivos das obras, mas também cobrou ajustes por parte do poder público.
Ao iniciar sua fala, Tchê ressaltou a importância do novo Viaduto Mamedio Bittar, recentemente entregue, enfatizando os benefícios diretos no fluxo de veículos e na rotina dos moradores da região.
Segundo ele, a obra representa um avanço significativo na infraestrutura viária da cidade, contribuindo para a melhoria do tráfego e proporcionando mais qualidade de vida à população. O vereador também fez questão de reconhecer o trabalho da gestão municipal, citando o prefeito Tião Bocalom, o vice-prefeito Alysson Bestene e toda a equipe envolvida na execução do projeto.
Apesar do tom positivo, o parlamentar alertou para problemas estruturais identificados no entorno do elevado, especialmente no que diz respeito à acessibilidade. De acordo com Tchê, registros encaminhados ao seu gabinete mostram calçadas inadequadas e obstáculos que comprometem a circulação de pedestres.
Ele destacou que essas falhas afetam diretamente pessoas com deficiência e cidadãos com mobilidade reduzida, reforçando que a acessibilidade deve ser tratada como prioridade e não como um elemento secundário no planejamento urbano.
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O vereador defendeu que as adequações necessárias são simples de serem executadas e fez um apelo para que a Prefeitura realize as correções o quanto antes, garantindo condições dignas de deslocamento para toda a população.
Durante o discurso, Felipe Tchê também mencionou a entrega da primeira etapa do Complexo Viário, prevista para esta quinta-feira (26), classificando a iniciativa como um marco histórico para o Acre. Ele parabenizou o Governo do Estado, em especial a equipe da Secretaria de Obras Públicas, destacando o papel do secretário Ítalo Lopes.
Na parte final de sua fala, o vereador abordou demandas relacionadas ao Parque Ipê, um dos pontos de lazer mais movimentados de Rio Branco. Segundo ele, a falta de vagas de estacionamento, principalmente nos horários de maior movimento, tem gerado transtornos para frequentadores.
Tchê afirmou que a situação tem resultado em notificações frequentes, o que, na avaliação dele, exige mais sensibilidade por parte dos órgãos de fiscalização até que haja uma solução definitiva para o problema.
O parlamentar concluiu pedindo atenção do poder público para a ampliação da estrutura de estacionamento no local, de modo a atender a demanda crescente da população que utiliza o espaço.