31/03/2026
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Feriadão: confira o que abre e fecha durante a Semana Santa no Acre

Com ponto facultativo na quinta (2) e feriado na sexta (3), serviços públicos e bancos terão mudanças no atendimento

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A Semana Santa tem início com o Domingo de Ramos/ Foto: Maria Fernanda Arival/ContilNet

Quem precisa resolver pendências nos próximos dias deve ficar atento: a Semana Santa vai alterar o funcionamento de serviços públicos e privados em todo o Acre. Com ponto facultativo na quinta-feira (2) e feriado nacional na Sexta-Feira Santa (3), parte dos atendimentos será suspensa e só retorna na segunda-feira (6).

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A medida segue o calendário oficial do governo estadual e impacta diretamente repartições públicas, bancos e outros serviços, embora áreas consideradas essenciais continuem funcionando normalmente.

Serviços públicos

Durante o ponto facultativo e o feriado, os serviços não essenciais do Estado estarão suspensos. Isso inclui atendimentos administrativos e órgãos públicos em geral.

As unidades da OCA também não funcionam no período e retomam as atividades apenas na segunda-feira.

Serviços essenciais seguem

Mesmo com as mudanças, serviços considerados essenciais continuam operando sem interrupção. É o caso das unidades de saúde, como UPAs e o Pronto-Socorro de Rio Branco, além das forças de segurança, como delegacias de polícia.

Correios e Bancos

As agências dos Correios funcionam normalmente na quinta-feira (2), mas não abrem na sexta-feira (3), seguindo o feriado nacional.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não funcionam apenas na Sexta-Feira Santa. Na quinta-feira, o atendimento ocorre normalmente.

Retorno do atendimento

A maioria dos serviços volta a funcionar apenas na segunda-feira (6), o que pode concentrar a demanda por atendimentos no início da próxima semana. A orientação é antecipar compromissos e evitar deixar pendências para a última hora.

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