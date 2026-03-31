Feriadão: confira o que abre e fecha durante a Semana Santa no Acre

Quem precisa resolver pendências nos próximos dias deve ficar atento: a Semana Santa vai alterar o funcionamento de serviços públicos e privados em todo o Acre. Com ponto facultativo na quinta-feira (2) e feriado nacional na Sexta-Feira Santa (3), parte dos atendimentos será suspensa e só retorna na segunda-feira (6).

A medida segue o calendário oficial do governo estadual e impacta diretamente repartições públicas, bancos e outros serviços, embora áreas consideradas essenciais continuem funcionando normalmente.

Serviços públicos

Durante o ponto facultativo e o feriado, os serviços não essenciais do Estado estarão suspensos. Isso inclui atendimentos administrativos e órgãos públicos em geral.

As unidades da OCA também não funcionam no período e retomam as atividades apenas na segunda-feira.

Serviços essenciais seguem

Mesmo com as mudanças, serviços considerados essenciais continuam operando sem interrupção. É o caso das unidades de saúde, como UPAs e o Pronto-Socorro de Rio Branco, além das forças de segurança, como delegacias de polícia.

Correios e Bancos

As agências dos Correios funcionam normalmente na quinta-feira (2), mas não abrem na sexta-feira (3), seguindo o feriado nacional.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não funcionam apenas na Sexta-Feira Santa. Na quinta-feira, o atendimento ocorre normalmente.

Retorno do atendimento

A maioria dos serviços volta a funcionar apenas na segunda-feira (6), o que pode concentrar a demanda por atendimentos no início da próxima semana. A orientação é antecipar compromissos e evitar deixar pendências para a última hora.