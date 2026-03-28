Fique atento! Veja o que abre e o que fecha no Acre durante Semana Santa

O governo do Acre confirmou o ponto facultativo no próximo dia 2 de abril, data em que é celebrada a Quinta-Feira Santa, conforme estabelece o Decreto nº 11.809/2025. A medida segue o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2026 para os órgãos da administração pública estadual.

Além disso, o Executivo estadual também reforçou o feriado nacional da Sexta-Feira Santa, no dia 3 de abril, quando é lembrada a Paixão de Cristo.

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Com a mudança no funcionamento, veja o que abre e fecha no Acre:

Os serviços públicos não essenciais terão o atendimento suspenso durante o período. As atividades nas repartições estaduais e nas unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA) serão retomadas normalmente apenas na segunda-feira, dia 6.

Apesar da suspensão parcial dos atendimentos, os serviços considerados essenciais seguem funcionando sem interrupção. As unidades de saúde, como as UPAs e o Pronto-Socorro de Rio Branco, continuam operando normalmente, assim como as forças de segurança pública, incluindo as delegacias de polícia.

Correios

De acordo com a Assessoria de Comunicação dos Correios no Acre, as agências funcionam normalmente na quinta-feira (2), mas terão atendimentos suspensos na sexta-feira (3).

Bancos

Segundo o calendário de feriados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos devem ter feriado apenas na Sexta-feira Santa, 3 de abril.