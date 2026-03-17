18/03/2026
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Fernanda Hassem deve deixar Mailza para apoiar Alan e pode ser vice na disputa ao Governo

Alan, que é pré-candidato ao Governo, tem interesse em ter Fernanda como sua vice na chapa

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Uma fonte informou à nossa reportagem que a aliança deve ser oficializada até esta quarta
Uma fonte informou à nossa reportagem que a aliança deve ser oficializada até esta quarta | Foto: Reprodução

O ContilNet apurou nesta terça-feira (17) que as negociações entre o senador Alan Rick (Republicanos) e a ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (Progressistas), estão quase finalizadas em prol da formação de uma chapa para a disputa ao Governo em 2026.

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Alan, que é pré-candidato ao Governo, tem interesse em ter Fernanda como sua vice na chapa.

Uma fonte informou à nossa reportagem que a aliança deve ser oficializada até esta quarta (18) ou quinta-feira (19). Fernanda deve se filiar ao NOVO, que está na base de Alan Rick.

Atualmente, a ex-prefeita está no grupo da vice-governadora Mailza Assis, ocupando um cargo no Governo, mais especificamente na Secretaria de Governo (Segov), representando o executivo no Alto Acre.

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