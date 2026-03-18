18/03/2026
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Fernanda Hassem quebra silêncio após sair do governo: “A vida é de escolhas”

Ex-prefeita declarou apoio ao senador Alan Rick (Republicanos)

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Fernanda declarou apoio ao senador Alan Rick. — Foto: Reprodução

A ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, quebrou o silêncio e se manifestou publicamente, nesta quarta-feira (18), sobre sua saída da base governista e a decisão de apoiar o senador Alan Rick (Republicanos) na disputa pelo governo do Estado.

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Fernanda também anunciou seu desligamento do Progressistas, partido do qual fazia parte.

“A vida é feita de escolhas e ciclos, e na política não poderia ser diferente. Cada etapa nos ensina, nos desafia e nos prepara para o próximo passo. Em respeito à história que construí, venho comunicar minha decisão de me desligar do Partido Progressista e da base do governo”, disse Hassem.

“Ao longo da minha trajetória, tive a honra de servir a nossa querida Brasiléia como vereadora, prefeita e prefeita reeleita, sempre com dedicação, responsabilidade e compromisso com a população”, acrescentou.

LEIA TAMBÉM: Tabuleiro político: Fernanda Hassem sai da Segov para declarar apoio a Alan Rick

Fernanda afirmou que trabalhou com zelo no cargo que ocupava na Secretaria de Governo (Segov) e pediu exoneração nesta quarta-feira.

“Assumi com zelo a coordenação da SEGOV na regional do Alto Acre, buscando contribuir e ouvir os anseios de cada cidadão, sendo a voz da nossa população junto ao governo na busca de melhorias para o bem coletivo, especificamente para a nossa regional, sempre dando o meu melhor, com muita responsabilidade, humildade e trabalho”, salientou.

Hassem agradeceu a Gladson pela parceria e expressou profundo respeito pelo governador, mas reafirmou que seguirá com Alan Rick.

“Agradeço ao governador Gladson Cameli, pessoa pela qual tenho grande gratidão e respeito. Sempre tive um lado, fui leal às minhas decisões e escolhas, e nunca me escondi dos desafios que a política exige. É com esse mesmo espírito de lealdade e compromisso que anuncio meu apoio à pré-candidatura do senador Alan Rick ao governo. Sigo adiante, mantendo o mesmo compromisso e integridade que sempre nortearam meu trabalho, buscando contribuir da melhor forma possível pelo futuro do nosso povo”, finalizou.

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