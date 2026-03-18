18/03/2026
ContilPop
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot flagra chefe com ex em show do Coldplay
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026
“Não aguento mais”: menina chora durante tarefa de casa por causa do próprio nome
Eliezer e Viih Tube relatam susto com ex-funcionária procurada pela polícia
Novo casal? Entenda a reação de Cauã Reymond ao ver fotos de beijão na praia

Tabuleiro político: Fernanda Hassem sai da Segov e declara apoio a Alan Rick

A ex-prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, solicitou a sua saída do cargo na Secretaria de Governo (Segov). O pedido foi protocolado na quarta-feira (18).

A informação foi confirmada pelo titular da Segov, secretário Luiz Calixto.

LEIA TAMBÉM: Mailza busca o Juruá com Jéssica, e Alan se apressa para conquistar Alto Acre com Fernanda

Fernanda decidiu se desvincular da base do Governo para apoiar a pré-candidatura do senador Alan Rick (Republicanos) ao Governo. A liderança do Alto Acre deve ser anunciada como vice de Alan nos próximos dias, conforme apurou nossa reportagem.

Nos bastidores da política, circula a informação de que Hassem deverá se filiar ao NOVO, do deputado Emerson Jarude, que também compõe a base de Alan Rick.

