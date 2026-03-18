Tabuleiro político: Fernanda Hassem sai da Segov e declara apoio a Alan Rick

A ex-prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, solicitou a sua saída do cargo na Secretaria de Governo (Segov). O pedido foi protocolado na quarta-feira (18).
A informação foi confirmada pelo titular da Segov, secretário Luiz Calixto.
Fernanda decidiu se desvincular da base do Governo para apoiar a pré-candidatura do senador Alan Rick (Republicanos) ao Governo. A liderança do Alto Acre deve ser anunciada como vice de Alan nos próximos dias, conforme apurou nossa reportagem.
Nos bastidores da política, circula a informação de que Hassem deverá se filiar ao NOVO, do deputado Emerson Jarude, que também compõe a base de Alan Rick.