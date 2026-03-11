fiis-da-kinea-distribuem-dividendos-nesta-quarta-feira;-veja-os-valores

Os fundos imobiliários da Kinea realizam nesta quarta-feira (11) o pagamento de dividendos referentes ao mês de fevereiro, com base na posição dos cotistas no encerramento do pregão de 27 de fevereiro de 2026.

Entre os pagamentos do dia, o KNCR11 lidera em valor absoluto, com distribuição de R$ 1,00 por cota, o que representa um dividend yield de 0,93% sobre o preço de mercado.

Na sequência, aparecem o KCRE11 e o KNSC11, ambos com distribuição de R$ 0,08 por cota e dividend yield de 0,89% e 0,87%, respectivamente.

Veja os fundos imobiliários que pagam dividendos hoje:Fundo imobiliárioTicker ValorData ComData Pagamento Dividend YieldKinea CreditasKCRE11R$ 0,0800000027/02/202612/03/20260,89%Kinea Rendimentos ImobiliáriosKNCR11R$ 1,0000000027/02/202612/03/20260,93%Kinea High YieldKNHY11R$ 0,9000000027/02/202612/03/20260,89%Kinea Índice de PreçosKNIP11R$ 0,6500000027/02/202612/03/20260,70%Kinea SecuritiesKNSC11R$ 0,0800000027/02/202612/03/20260,87%RBR Premium RecebíveisRPRI11R$ 0,8600000027/02/202612/03/20260,99%Habitat Recebiveis PulverizadosHABT11R$ 0,9500000027/02/202612/03/20261,23%Vectis Juros RealVCJR11R$ 0,6100000027/02/202612/03/20260,75%