fiis-gare11-e-vghf11-pagam-dividendos-nesta-sexta-feira;-veja-os-valores

Os fundos imobiliários GARE11 (Guardian Real Estate) e VGHF11 (Valora Hedge Fund) realizam o pagamento de dividendos aos cotistas nesta sexta-feira, 6 de março, conforme cronograma divulgado pelas gestoras.

O GARE11 anunciou a distribuição de R$ 0,083 por cota, com base na posição de investidores registrada na data-base de 27 de fevereiro de 2026.

Considerando o preço de mercado utilizado no cálculo, o pagamento representa um dividend yield mensal de aproximadamente 0,97%.

Já o VGHF11 distribuirá R$ 0,07 por cota aos investidores que detinham participação na mesma data-base. O rendimento corresponde a um dividend yield mensal de cerca de 0,97%.

Os valores são pagos hoje aos cotistas posicionados na data-base e, como de praxe nos FIIs, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que respeitados os critérios legais.

Conheça todos os FIIs que pagam dividendos hoje:Fundo imobiliárioTicker ValorData ComData Pagamento Dividend YieldGuardian Real EstateGARE11R$ 0,0830000027/02/202606/03/20260,97%HSI Ativos FinanceirosHSAF11R$ 0,9500000027/02/202608/01/20261,14%HSI MallsHSML11R$ 0,7000000027/02/202608/01/20260,74%Hotel MaxinvestHTMX11R$ 1,2000000027/02/202608/01/20260,86%Life CapitalLIFE11R$ 0,1000000027/02/202608/01/20261,33%VBI Logístico LVBI11R$ 0,7500000027/02/202608/01/20260,67%Polo Crédito ImobiliárioPORD11R$ 0,1000000027/02/202608/01/20261,18%VBI Prime PropertiesPVBI11R$ 0,4500000027/02/202608/01/20260,57%Riza TerraxRZTR11R$ 1,0000000027/02/202608/01/20261,02%Valora Hedge FundVGHF11R$ 0,0700000027/02/202608/01/20260,97%Valora Renda Imobiliária VGRI11R$ 0,1200000027/02/202608/01/20261,41%