07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

FIIs GARE11 e VGHF11 pagam dividendos nesta sexta-feira; veja os valores

Escrito por InfoMoney
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fiis-gare11-e-vghf11-pagam-dividendos-nesta-sexta-feira;-veja-os-valores

Os fundos imobiliários GARE11 (Guardian Real Estate) e VGHF11 (Valora Hedge Fund) realizam o pagamento de dividendos aos cotistas nesta sexta-feira, 6 de março, conforme cronograma divulgado pelas gestoras.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O GARE11 anunciou a distribuição de R$ 0,083 por cota, com base na posição de investidores registrada na data-base de 27 de fevereiro de 2026.

Considerando o preço de mercado utilizado no cálculo, o pagamento representa um dividend yield mensal de aproximadamente 0,97%.

Viva do lucro de grandes empresas

Leia Mais: Quando investir em FIIs: antes, durante ou depois do ciclo de cortes da Selic?

Já o VGHF11 distribuirá R$ 0,07 por cota aos investidores que detinham participação na mesma data-base. O rendimento corresponde a um dividend yield mensal de cerca de 0,97%.

Os valores são pagos hoje aos cotistas posicionados na data-base e, como de praxe nos FIIs, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que respeitados os critérios legais.

Continua depois da publicidade

Conheça todos os FIIs que pagam dividendos hoje:Fundo imobiliárioTicker ValorData ComData Pagamento Dividend YieldGuardian Real EstateGARE11R$ 0,0830000027/02/202606/03/20260,97%HSI Ativos FinanceirosHSAF11R$ 0,9500000027/02/202608/01/20261,14%HSI MallsHSML11R$ 0,7000000027/02/202608/01/20260,74%Hotel MaxinvestHTMX11R$ 1,2000000027/02/202608/01/20260,86%Life CapitalLIFE11R$ 0,1000000027/02/202608/01/20261,33%VBI Logístico LVBI11R$ 0,7500000027/02/202608/01/20260,67%Polo Crédito ImobiliárioPORD11R$ 0,1000000027/02/202608/01/20261,18%VBI Prime PropertiesPVBI11R$ 0,4500000027/02/202608/01/20260,57%Riza TerraxRZTR11R$ 1,0000000027/02/202608/01/20261,02%Valora Hedge FundVGHF11R$ 0,0700000027/02/202608/01/20260,97%Valora Renda Imobiliária VGRI11R$ 0,1200000027/02/202608/01/20261,41%

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.