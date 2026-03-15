16/03/2026
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Fim do corretor? Homem usa ChatGPT para vender casa e fecha negócio em 5 dias

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Fim do corretor? Homem usa ChatGPT para vender casa e fecha negócio em 5 dias

Um americano da Flórida vendeu sua casa em cinco dias depois de trocar o corretor por um novo tipo de assessor, o ChatGPT.

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O caso, contado pela NBC Miami, tem algo de curiosidade de internet, mas encosta numa pergunta mais séria, e cada vez mais presente: até onde a inteligência artificial consegue avançar sobre tarefas que, até aqui, pareciam depender de profissionais especializados?

Robert Levine, morador de Cooper City, decidiu transformar a venda da própria casa em um teste. Depois de 15 anos no imóvel, quis usar IA “ao longo de toda a jornada, não só em partes”.

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Segundo ele, o ChatGPT ajudou a estruturar praticamente toda a operação. Sugeriu um cronograma para preparar o imóvel, indicou melhorias com potencial de retorno, ajudou na definição do preço, na produção do material de marketing, no texto do anúncio e até na escolha do melhor dia para colocar a casa à venda.

“Uma das coisas mais importantes que ele fez por nós foi montar um cronograma”, disse Levine à emissora. “Aqui está quando você precisa começar a preparar a casa, aqui está quando precisa começar a empacotar.”

Em outra frente, a IA recomendou pequenos ajustes antes da listagem. “Nós repintamos alguns cômodos porque o ChatGPT disse que era ali que teríamos o maior retorno sobre o investimento”, afirmou.

A casa foi anunciada em uma terça-feira, também por sugestão da ferramenta.

Nas primeiras 72 horas, segundo Levine, chegaram cinco ofertas. O open house foi mantido para o sábado, mas, na manhã de domingo, o contrato já havia sido assinado.

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“Superou nossas expectativas”, disse.

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O experimento foi quase até o fim. Levine contou que o ChatGPT também ajudou com a minuta do contrato, mas a revisão final ficou a cargo de um advogado.

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Havia também uma motivação financeira por trás do teste. “Estimamos que usar essas ferramentas de IA vai nos economizar cerca de 3% do valor total da venda, o que, no nosso caso, é uma quantia significativa”, afirmou.

Levine faz uma ressalva importante. Ele disse não acreditar que a inteligência artificial vá substituir os corretores imobiliários.

Ainda assim, deixou claro que vê uma mudança em curso. “O impacto que isso tem é muito real”, afirmou. E acrescentou que, quanto mais as pessoas usam esse tipo de tecnologia, mais confortáveis tendem a ficar com ela.

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No fim, houve ao menos uma tarefa que a IA não conseguiu executar, encaixotar a mudança.

Ainda assim, segundo Levine, até nisso o ChatGPT deu um palpite, ao sugerir a empresa que faria o transporte para a nova casa.

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