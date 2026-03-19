Flamengo vence o Remo no Maracanã e entra no G4 do Brasileirão

O Flamengo venceu o Remo por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (19), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e garantiu vaga no G4 da competição.

Com atuação consistente, o time carioca construiu o resultado ainda com superioridade em campo, controlando as ações e criando as melhores oportunidades. A equipe manteve o ritmo ao longo da partida e não deu chances para reação do adversário.

O resultado reforça o bom momento do Flamengo, que chega embalado após sequência positiva no campeonato e segue na disputa pelas primeiras posições da tabela. Antes do confronto, o time já vinha de vitórias importantes e buscava justamente a entrada no grupo dos quatro primeiros.

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Já o Remo segue em situação delicada na competição, ocupando a parte de baixo da tabela e ainda em busca de recuperação nas próximas rodadas.

Com a vitória, o Flamengo soma mais três pontos e se consolida como um dos candidatos na briga pelas primeiras posições do Brasileirão.