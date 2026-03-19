19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Flamengo vence o Remo no Maracanã e entra no G4 do Brasileirão

Rubro-Negro domina jogo e confirma boa fase

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Flamengo vence o Remo no Maracanã
Flamengo vence o Remo no Maracanã/Foto: Reprodução

O Flamengo venceu o Remo por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (19), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e garantiu vaga no G4 da competição.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Com atuação consistente, o time carioca construiu o resultado ainda com superioridade em campo, controlando as ações e criando as melhores oportunidades. A equipe manteve o ritmo ao longo da partida e não deu chances para reação do adversário.

O resultado reforça o bom momento do Flamengo, que chega embalado após sequência positiva no campeonato e segue na disputa pelas primeiras posições da tabela. Antes do confronto, o time já vinha de vitórias importantes e buscava justamente a entrada no grupo dos quatro primeiros.

VEJA TAMBÉM: Liga do Acre diz que Malucos na Roça se desfiliou para disputar festival em confederação rival

Já o Remo segue em situação delicada na competição, ocupando a parte de baixo da tabela e ainda em busca de recuperação nas próximas rodadas.

Com a vitória, o Flamengo soma mais três pontos e se consolida como um dos candidatos na briga pelas primeiras posições do Brasileirão.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.