Foragido por estupro de vulnerável é preso após denúncia de som alto no interior do Acre

Um homem que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na noite de sábado (14) durante uma ocorrência de perturbação do sossego, no bairro Marcos Galvão II, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição da Rádio Patrulha do 5º Batalhão foi acionada para verificar uma denúncia de som em volume elevado em uma residência localizada na Rua Raimundo Teodoro, nas proximidades de uma horta na região.

Ao chegar ao endereço, os policiais contaram com o apoio de uma equipe do CPCães do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). No local, foram encontradas seis pessoas ingerindo bebidas alcoólicas, enquanto um aparelho de som era utilizado em alto volume.

O responsável pela casa foi orientado pelos militares a desligar o equipamento, atendendo imediatamente à determinação da guarnição.

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Durante a abordagem, os policiais receberam a informação de que um possível foragido da Justiça estaria entre os presentes na residência. Após consulta ao sistema do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, foi constatado que um dos homens possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.

Diante da confirmação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia, onde foram realizados os procedimentos legais.

De acordo com a Polícia Militar, o homem não apresentava lesões aparentes e precisou ser algemado durante a condução, conforme prevê a legislação vigente para garantir a segurança da ocorrência.