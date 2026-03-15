16/03/2026
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Forças israelenses matam 16 pessoas em Gaza e na Cisjordânia, segundo médicos

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Forças israelenses matam 16 pessoas em Gaza e na Cisjordânia, segundo médicos

Forças israelenses mataram 16 palestinos ⁠na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, segundo autoridades ‌de saúde, um dos maiores números de vítimas fatais em um único dia em semanas, enquanto Israel continua ‌a lançar ataques contra o Líbano e o Irã.

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Médicos e o Ministério do Interior da Faixa de Gaza, administrada pelo Hamas, disseram que um ataque aéreo israelense matou um oficial sênior da polícia e oito outros policiais ao ⁠atingir ‌seu veículo perto da entrada da cidade de Zawayda, ⁠na região central da Faixa de Gaza. Pelo menos 14 outras pessoas, a maioria transeuntes, ficaram feridas, informou o Ministério da Saúde de Gaza.

Mais cedo no domingo, autoridades de saúde disseram que um ataque aéreo ​israelense havia matado três pessoas – um homem, sua esposa grávida e seu filho – na área oeste de Nuseirat, ​na região central da Faixa de Gaza.

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Não houve comentários israelenses imediatos sobre os incidentes em Gaza.

Na Cisjordânia ocupada por Israel, um pai palestino, uma mãe e dois de seus filhos foram mortos enquanto dirigiam na Cisjordânia ocupada, ‌informaram autoridades de saúde palestinas, e ​os militares israelenses disseram que o incidente estava sendo analisado.

Em Gaza, tem havido surtos regulares de violência desde que um cessar-fogo entrou em vigor ⁠em outubro, após ​dois anos da ​guerra devastadora desencadeada por ataques liderados pelo Hamas em Israel em 7 ⁠de outubro de 2023.

Embora os ​ataques israelenses em Gaza tenham diminuído nos dias após EUA e Israel lançarem ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, ​de acordo com moradores, médicos e analistas, desde então eles começaram a aumentar novamente. Os disparos ​israelenses mataram pelo ⁠menos 36 palestinos desde o início da guerra com o Irã, segundo as ⁠autoridades de saúde de Gaza.

O Ministério da Saúde do território afirma que pelo menos 670 pessoas foram mortas pelo fogo israelense desde o cessar-fogo de outubro. Israel disse que quatro soldados foram mortos por militantes em Gaza no mesmo ​período.

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