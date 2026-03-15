Forças israelenses matam 16 pessoas em Gaza e na Cisjordânia, segundo médicos

Forças israelenses mataram 16 palestinos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, segundo autoridades de saúde, um dos maiores números de vítimas fatais em um único dia em semanas, enquanto Israel continua a lançar ataques contra o Líbano e o Irã.
Médicos e o Ministério do Interior da Faixa de Gaza, administrada pelo Hamas, disseram que um ataque aéreo israelense matou um oficial sênior da polícia e oito outros policiais ao atingir seu veículo perto da entrada da cidade de Zawayda, na região central da Faixa de Gaza. Pelo menos 14 outras pessoas, a maioria transeuntes, ficaram feridas, informou o Ministério da Saúde de Gaza.
Mais cedo no domingo, autoridades de saúde disseram que um ataque aéreo israelense havia matado três pessoas – um homem, sua esposa grávida e seu filho – na área oeste de Nuseirat, na região central da Faixa de Gaza.
Continua depois da publicidade
Não houve comentários israelenses imediatos sobre os incidentes em Gaza.
Na Cisjordânia ocupada por Israel, um pai palestino, uma mãe e dois de seus filhos foram mortos enquanto dirigiam na Cisjordânia ocupada, informaram autoridades de saúde palestinas, e os militares israelenses disseram que o incidente estava sendo analisado.
Em Gaza, tem havido surtos regulares de violência desde que um cessar-fogo entrou em vigor em outubro, após dois anos da guerra devastadora desencadeada por ataques liderados pelo Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023.
Embora os ataques israelenses em Gaza tenham diminuído nos dias após EUA e Israel lançarem ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, de acordo com moradores, médicos e analistas, desde então eles começaram a aumentar novamente. Os disparos israelenses mataram pelo menos 36 palestinos desde o início da guerra com o Irã, segundo as autoridades de saúde de Gaza.
O Ministério da Saúde do território afirma que pelo menos 670 pessoas foram mortas pelo fogo israelense desde o cessar-fogo de outubro. Israel disse que quatro soldados foram mortos por militantes em Gaza no mesmo período.