Fóssil raro encontrado no Nordeste revela animal pré-histórico apelidado de “ornitorrinco brasileiro”

Pesquisadores anunciaram a descoberta de um fóssil raro encontrado no Nordeste brasileiro que revelou uma espécie pré-histórica até então desconhecida pela ciência. O animal, batizado de Tanyka amnicola, viveu há cerca de 275 milhões de anos e foi apelidado pelos cientistas de “ornitorrinco brasileiro” devido às características consideradas incomuns para a época.

O estudo foi publicado na revista científica Proceedings of the Royal Society B e descreve a espécie como um organismo singular que habitou antigos sistemas de rios e lagos que existiam na região muito antes da formação das chapadas e do atual semiárido nordestino.

O fóssil foi encontrado na Formação Pedra de Fogo, uma importante unidade geológica que se estende por áreas dos estados do Maranhão e Piauí. A região é conhecida por preservar registros fósseis que ajudam a compreender a evolução da vida no período Permiano.

Segundo os pesquisadores, o ambiente da época era marcado por uma extensa rede de rios e lagos de águas calmas, cenário que favorecia a diversidade de espécies aquáticas e semiaquáticas. Foi nesse contexto que o Tanyka amnicola teria vivido e desenvolvido características consideradas únicas.

A descoberta amplia o conhecimento sobre os ecossistemas antigos do território brasileiro e reforça a importância das formações geológicas da região para estudos sobre a evolução da vida na Terra.