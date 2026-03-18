18/03/2026
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Eduardo Ribeiro anuncia aliança com Alan Rick e adia decisão sobre futuro partidário

De saída do PSD, o deputado disse que ainda não tem um partido à vista para se filiar

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O deputado disse que ainda não tem um partido à vista para se filiar/Foto: Juan Diaz/ContilNet
O deputado disse que ainda não tem um partido à vista para se filiar/Foto: Juan Diaz/ContilNet

Mesmo anunciando a saída da base do governo e apoio à pré-candidatura do senador Alan Rick ao governo, o deputado Eduardo Ribeiro (PSD) ainda não sabe para qual partido deve ir.

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Em entrevista ao ContilNet, nesta quarta-feira (18), o político falou sobre a motivação de sua saída da base governista e disse que a decisão foi pensada.

“Nós temos muitos problemas estruturais no estado. Então, a minha motivação é poder ajudar na construção de um projeto de desenvolvimento social que gere emprego, que gere renda e que possa cada vez mais trazer dignidade às pessoas. Então, ouvindo não só os meus eleitores, mas toda a população, tomarei uma decisão com o coração em paz”, disse o político.

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“Foi uma decisão pensada. A gente procurou ouvir as pessoas. Ajudei muito naquilo que pude e, naquilo que eu puder continuar ajudando, que eu entender ser o melhor para o estado, vou ajudar. Eu não sou do ‘quanto pior, melhor’; para mim, isso não é o meu estilo. Sempre procuro ser moderado e ajudar nas construções que são estruturantes para o meu povo e para o meu estado. Então, minha percepção não muda em relação a isso. Aquilo que for interessante para o desenvolvimento do meu estado — econômico e social — continuará tendo o meu voto aqui nesta casa. O que eu quero mesmo é sempre procurar ver o povo e a dignidade dessa população, que precisa ter mais oportunidades. É isso que defendemos”, acrescentou.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de ingressar no grupo da oposição na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Eduardo disse que segue como independente.

“Não, meu posicionamento vai continuar sendo um posicionamento de independência, como acabei de falar. Um posicionamento voltado para aquilo que for das causas do estado. Se pudermos ajudar, estaremos à disposição. Agora, também, aquilo que entendermos ser ruim para o estado, para o servidor público e para a construção de um modelo de dignidade para o nosso povo, nós seremos contra”, salientou.

De saída do PSD, o deputado disse que ainda não tem um partido à vista para se filiar.

“Na verdade, eu ainda não discuti partido. A minha discussão foi um alinhamento — um novo alinhamento ideológico — para apoiar o senador Alan Rick. Agora, a questão do partido eu não sei. Vamos analisar mais na frente. Não sei quais são os partidos que estão dentro dessa aliança. O que queremos é uma nova construção, uma construção voltada junto com o senador Alan Rick”, concluiu.

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