Futuros em NY recuam com guerra na 3ª semana e petróleo em alta

Os futuros das bolsas de Nova York abriram a noite deste domingo (15) em queda, enquanto o petróleo segue acima de US$ 100 e investidores acompanham os desdobramentos da guerra entre Estados Unidos e Irã.

Às 19h19, os futuros do Dow Jones recuavam 131 pontos, ou 0,28%, para 46.755 pontos. Os contratos futuros do S&P 500 caíam 0,28%, para 6.667 pontos, enquanto os do Nasdaq 100 perdiam 0,38%, para 24.513 pontos.

A abertura acontece depois de mais uma semana negativa em Wall Street. O S&P 500 acumulou a terceira semana consecutiva de queda e encerrou a sexta-feira em seu menor nível do ano. No saldo semanal, o índice perdeu 1,6%, enquanto o Dow Jones caiu cerca de 2% e o Nasdaq recuou 1,3%.

Viva do lucro de grandes empresas

O principal fator de pressão segue vindo do mercado de energia. O petróleo disparou na semana passada, com o Brent fechando acima de US$ 100 por barril pela primeira vez desde 2022. O movimento reflete a paralisação prática do tráfego no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo, desde o início da guerra.

No início da noite deste domingo, o WTI subia 2%, para US$ 100,88 por barril, enquanto o Brent avançava 2,6%, para US$ 105,81.

A alta ocorre depois de Trump ter ordenado, na sexta-feira, ataques contra ativos militares iranianos em Kharg. Segundo o presidente, a infraestrutura de petróleo da ilha não foi atingida, mas ele advertiu que os Estados Unidos podem considerar um ataque às instalações de exportação caso o Irã continue bloqueando o Estreito de Ormuz.

Continua depois da publicidade

No fim de semana, Trump também disse à NBC que o Irã quer fazer um acordo, mas que ele ainda não está pronto para isso.

Parte do mercado encontrou algum alívio com uma reportagem do Wall Street Journal informando que os Estados Unidos devem anunciar uma coalizão de países para escoltar navios pelo Estreito de Ormuz. Segundo o texto, o plano está sendo discutido por autoridades americanas.

Ainda assim, a queda das bolsas tem sido relativamente contida diante da tensão geopolítica. O S&P 500 segue cerca de 5% abaixo da máxima histórica registrada no início do ano.

Além da guerra e do petróleo, investidores acompanham nesta semana o início da conferência GTC da Nvidia, que começa na segunda-feira, e a reunião de política monetária do Federal Reserve, a segunda do ano. A expectativa predominante é de manutenção dos juros.