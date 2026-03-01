Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma garota é atingida por uma leoa após se aproximar da grade de uma jaula em um zoológico na China.

No vídeo, a criança chega perto da estrutura de proteção quando o animal avança com a pata através das grades. A ação acontece em poucos segundos.

O pai, que estava ao lado, reage rapidamente e puxa a filha para trás, afastando-a do alcance da leoa. Após o susto, a menina é retirada do local.

Até o momento, não há informações oficiais sobre ferimentos graves. As imagens passaram a ser compartilhadas amplamente e geraram debates sobre segurança e comportamento em ambientes com animais silvestres.

Especialistas reforçam que visitantes devem respeitar as barreiras físicas e orientações dos zoológicos para evitar riscos.