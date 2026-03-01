01/03/2026
ContilPop
Ex-BBB Eliéser Ambrósio desembarca em Rio Branco para apresentação exclusiva em casa noturna
Após beijo em festa, Marciele chama Jonas de “amor” e ele responde com um “e aí?”
Ludmilla Cavalcante desabafa sobre diagnóstico de doença rara: “Queria fazer esse vídeo sem chorar”
Hóspede tem atitude chocante em hotel após ser roubado por garotas de programa
Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto
Pai de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, é preso em Goiânia
Após acidente de moto, Marquito segue internado e família pede orações pela recuperação
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai

Garota é atacada por leoa após se aproximar de grade em zoológico

Pai reage rapidamente e consegue puxar filha para longe do animal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Vídeo mostra garota puxada por leoa ao se aproximar de grade em zoológico na China/ Foto: Reprodução
Vídeo mostra garota puxada por leoa ao se aproximar de grade em zoológico na China/ Foto: Reprodução

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma garota é atingida por uma leoa após se aproximar da grade de uma jaula em um zoológico na China.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

No vídeo, a criança chega perto da estrutura de proteção quando o animal avança com a pata através das grades. A ação acontece em poucos segundos.

Vídeo mostra garota puxada por leoa ao se aproximar de grade em zoológico na China

Pai reage e consegue puxá-la sem ferimentos graves/ Foto: Reprodução

O pai, que estava ao lado, reage rapidamente e puxa a filha para trás, afastando-a do alcance da leoa. Após o susto, a menina é retirada do local.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

Até o momento, não há informações oficiais sobre ferimentos graves. As imagens passaram a ser compartilhadas amplamente e geraram debates sobre segurança e comportamento em ambientes com animais silvestres.

Vídeo mostra garota puxada por leoa ao se aproximar de grade em zoológico na China

Vídeo mostra garota puxada por leoa ao se aproximar de grade em zoológico na China/ Foto: Reprodução

Especialistas reforçam que visitantes devem respeitar as barreiras físicas e orientações dos zoológicos para evitar riscos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.