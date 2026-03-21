21/03/2026
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Gasolina ou etanol no Acre? Saiba qual compensa após nova alta

A recomendação é que o motorista faça uma conta rápida antes de abastecer

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Na prática, especialistas explicam que o etanol só compensa quando custa até 70% do preço da gasolina
Na prática, especialistas explicam que o etanol só compensa quando custa até 70% do preço da gasolina | Foto: Reprodução

Mesmo com a alta recente da gasolina em todo o país, abastecer com etanol ainda não é a melhor escolha para os motoristas do Acre. Dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que, no estado, o preço do álcool corresponde a cerca de 76% do valor da gasolina, índice acima do limite considerado vantajoso para o consumidor.

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Na prática, especialistas explicam que o etanol só compensa quando custa até 70% do preço da gasolina, já que o combustível rende menos quilômetros por litro. Como o percentual no Acre está acima desse patamar, quem abastece com álcool pode acabar gastando mais a longo prazo, mesmo vendo um preço menor na bomba.

O levantamento da ANP também apontou que a gasolina ficou 2,54% mais cara na última semana, reflexo da alta do petróleo no mercado internacional em meio às tensões provocadas pela guerra envolvendo o Irã. Apesar do aumento, o etanol continua sendo vantajoso em poucos lugares do país, apenas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul registraram média igual ou inferior ao limite de 70%.

Ainda assim, a recomendação é que o motorista faça uma conta rápida antes de abastecer. Basta dividir o preço do etanol pelo da gasolina: se o resultado for menor que 0,7, o álcool pode valer a pena. Como a pesquisa considera médias estaduais, alguns postos específicos podem apresentar preços diferentes, permitindo economia em situações pontuais.

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